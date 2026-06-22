Dólares, armas y una causa que vuelve a poner a Jesica Cirio bajo la lupa

Uno de los procedimientos tuvo lugar en el departamento de Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas. Como la conductora no se encontraba en el domicilio, los agentes debieron ingresar mediante la fuerza tras la autorización correspondiente.

Dentro de la propiedad, los investigadores encontraron 19 mil dólares en efectivo, armas de fuego que estarían registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de Cirio, y 2 gramos de un polvo blanco que será analizado por peritos para determinar su composición.

La Justicia busca establecer si estos elementos tienen relación con la causa principal y si pueden aportar datos sobre el origen del dinero mostrado en los videos que dispararon la investigación.

La búsqueda del video original

Otro de los procedimientos se realizó en la propiedad de Elías Piccirillo, en Nordelta. A diferencia de Cirio, el empresario estaba presente cuando llegaron los efectivos. Durante el operativo le secuestraron su teléfono celular. Si bien entregó la clave de acceso, los investigadores no encontraron inicialmente el archivo original del video que generó la polémica.

Ante esa situación, la fiscalía solicitó las grabaciones difundidas públicamente para preservarlas como prueba y avanzar con los peritajes correspondientes. La causa continúa bajo análisis judicial mientras se realizan peritajes sobre los dispositivos secuestrados y se estudia la documentación vinculada al patrimonio de los involucrados.

Los investigadores intentan reconstruir el origen de los fondos, determinar posibles movimientos financieros irregulares y establecer si existe una conexión entre el dinero exhibido en las imágenes y las maniobras investigadas.

Martín Insaurralde: El trasfondo político de los videos

Las imágenes reavivaron interrogantes sobre el patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora, cuya situación judicial permanece bajo análisis desde el escándalo desatado en 2023 por su viaje de lujo a Marbella junto a Sofía Clerici. En ese contexto, distintos periodistas y programas televisivos señalaron que los videos podrían aportar elementos de interés para las causas que investigan movimientos patrimoniales y operaciones financieras vinculadas a su entorno.

Mientras tanto, la estrategia de Cirió apunta a instalar una explicación alternativa: que el material fue obtenido y difundido de manera ilegal y que ella misma es víctima de una maniobra extorsiva. La resolución de esa denuncia y el eventual análisis judicial de las imágenes serán ahora dos frentes que podrían cruzarse en una historia que ya excede al mundo del espectáculo y volvió a impactar de lleno en la agenda política y judicial argentina.