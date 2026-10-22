Detuvieron a un hombre intentando reconectar ilegalmente un medidor de luz

Posteriormente, cerca de las 11:10, al regresar al lugar, observaron a un hombre manipulando con herramientas el medidor número 3, correspondiente a la cuenta N.º 17.270, cuyo titular figura como Yamila Emilce Tintinelli. Según el sistema de la empresa, el suministro se encontraba desconectado y la caja del medidor estaba fuera de su lugar. En ese momento, el sujeto habría estado utilizando un destornillador para restablecer la conexión eléctrica sin autorización.

Al ser advertido de la presunta ilegalidad de la maniobra, el hombre se retiró del lugar, manifestando que se dirigiría a las oficinas de la empresa para abonar la deuda pendiente.

Sin embargo, posteriormente, personal administrativo informó que el mismo ciudadano se había presentado en la empresa, por lo que el personal policial que cumplía funciones adicionales procedió a su aprehensión.

El detenido fue identificado como Emanuel De los Santos, de 39 años, con domicilio en el departamento Caucete.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Unidad de Abordaje Territorial dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El hombre quedó vinculado a un legajo caratulado “Hurto de energía eléctrica”, con intervención de la UFI Flagrancia.