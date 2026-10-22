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Detuvieron a un hombre intentando reconectar ilegalmente un medidor de luz

El procedimiento se realizó en una galería comercial ubicada en Caucete. El sospechoso habría sido sorprendido manipulando un medidor que se encontraba desconectado.

Un hombre de 39 años fue detenido en el departamento Caucete, acusado de hurto de energía eléctrica, luego de ser sorprendido presuntamente manipulando un medidor de suministro sin autorización de la empresa distribuidora.

Según fuentes policiales, el hecho fue advertido por la agente Gabriela Morales, numeraria de la Comisaría 11.ª, quien se encontraba cumpliendo funciones de servicio adicional en la empresa DECSA (Distribuidora Eléctrica de Caucete).

De acuerdo con lo informado, alrededor de las 9:00, la funcionaria acompañó a personal de la empresa Ingeniería Río Blanco, dedicada a la detección de fraudes en medidores eléctricos, junto con dos operarios, hasta la galería comercial “VIRUS”, situada en la intersección de las calles Coronel Dupuy e Ignacio de la Roza, en Caucete.

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Posteriormente, cerca de las 11:10, al regresar al lugar, observaron a un hombre manipulando con herramientas el medidor número 3, correspondiente a la cuenta N.º 17.270, cuyo titular figura como Yamila Emilce Tintinelli. Según el sistema de la empresa, el suministro se encontraba desconectado y la caja del medidor estaba fuera de su lugar. En ese momento, el sujeto habría estado utilizando un destornillador para restablecer la conexión eléctrica sin autorización.

Al ser advertido de la presunta ilegalidad de la maniobra, el hombre se retiró del lugar, manifestando que se dirigiría a las oficinas de la empresa para abonar la deuda pendiente.

Sin embargo, posteriormente, personal administrativo informó que el mismo ciudadano se había presentado en la empresa, por lo que el personal policial que cumplía funciones adicionales procedió a su aprehensión.

El detenido fue identificado como Emanuel De los Santos, de 39 años, con domicilio en el departamento Caucete.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Unidad de Abordaje Territorial dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El hombre quedó vinculado a un legajo caratulado “Hurto de energía eléctrica”, con intervención de la UFI Flagrancia.

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