Avanza la depuración del sistema de salud: dieron de baja otras 20 prepagas
Con esta medida, ya son 125 las firmas dadas de baja desde el inicio de la gestión. Según informaron desde la Superintendencia, la decisión no afecta a los usuarios del sistema de salud, ya que se trata de entidades sin operación efectiva.
La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con una nueva depuración del registro de Agentes del Seguro de Salud y dispuso el inicio del proceso de baja de 20 empresas de medicina prepaga que no registraban actividad real. La medida fue oficializada este jueves mediante un edicto y se inscribe en el plan de reordenamiento del sistema impulsado desde los primeros meses de la actual gestión.
Según informaron fuentes oficiales, las auditorías realizadas detectaron que las firmas alcanzadas no tenían afiliados, no brindaban prestaciones médicas y no presentaban la documentación exigida para acreditar su funcionamiento. Desde el organismo aclararon que la decisión no afecta a los usuarios del sistema de salud, ya que se trata de entidades sin operación efectiva.
Con este nuevo procedimiento, ya son 139 las empresas dadas de baja desde el inicio de la gestión. El objetivo central, explicaron, es contar con un padrón actualizado y transparente, integrado únicamente por agentes que efectivamente operen dentro del sistema de salud.
Un reordenamiento iniciado en los primeros meses de gestión
El proceso de depuración comenzó luego de detectar que el registro oficial incluía numerosas firmas habilitadas formalmente, pero sin actividad concreta. En muchos casos, se trataba de empresas sin estructura operativa, sin afiliados y sin presentación de balances ni estados contables, que permanecían inscriptas de manera provisoria y sin respaldo documental.
Las auditorías incluyeron la verificación de beneficiarios, la revisión de documentación contable y administrativa y la constatación de la prestación efectiva de servicios médicos. A partir de esos controles, se resolvió avanzar con la eliminación de los agentes que no cumplían con los requisitos mínimos para operar.
Las empresas alcanzadas por la medida
El procedimiento administrativo de baja alcanza a las siguientes 20 entidades:
Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
Asociación Mutual Intercooperativa
Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
Instituto Materno Infantil S.A.
Empy SRL
Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
Austral Organización Médica Integral
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.
Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.
IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.
Cardio S.A.
Sin impacto sobre los afiliados
Desde la Superintendencia remarcaron que ninguna de las empresas alcanzadas contaba con beneficiarios activos, por lo que la medida no genera consecuencias para los usuarios del sistema de salud privado. Por el contrario, señalaron que la eliminación de agentes inactivos permite fortalecer los mecanismos de control y supervisión.
Asimismo, adelantaron que el proceso de depuración continuará mientras se detecten entidades que no cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente. Desde el sector indicaron que este reordenamiento es una condición necesaria para avanzar en otras políticas vinculadas al sistema de salud, al trabajar sobre una base depurada y confiable.