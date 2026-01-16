Avanza la depuración del sistema de salud: dieron de baja otras 20 prepagas

Un reordenamiento iniciado en los primeros meses de gestión

El proceso de depuración comenzó luego de detectar que el registro oficial incluía numerosas firmas habilitadas formalmente, pero sin actividad concreta. En muchos casos, se trataba de empresas sin estructura operativa, sin afiliados y sin presentación de balances ni estados contables, que permanecían inscriptas de manera provisoria y sin respaldo documental.

Las auditorías incluyeron la verificación de beneficiarios, la revisión de documentación contable y administrativa y la constatación de la prestación efectiva de servicios médicos. A partir de esos controles, se resolvió avanzar con la eliminación de los agentes que no cumplían con los requisitos mínimos para operar.

Las empresas alcanzadas por la medida

El procedimiento administrativo de baja alcanza a las siguientes 20 entidades:

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.

IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.

Cardio S.A.

Sin impacto sobre los afiliados

Desde la Superintendencia remarcaron que ninguna de las empresas alcanzadas contaba con beneficiarios activos, por lo que la medida no genera consecuencias para los usuarios del sistema de salud privado. Por el contrario, señalaron que la eliminación de agentes inactivos permite fortalecer los mecanismos de control y supervisión.

Asimismo, adelantaron que el proceso de depuración continuará mientras se detecten entidades que no cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente. Desde el sector indicaron que este reordenamiento es una condición necesaria para avanzar en otras políticas vinculadas al sistema de salud, al trabajar sobre una base depurada y confiable.