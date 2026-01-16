Adolescente, con el 60% del cuerpo quemado por explosión de celular en carga

image

A pesar de estar estable, el joven enfrenta una recuperación mínima de cuatro meses de internación.

Cuál fue el factor de riesgo

El dispositivo involucrado era un celular diseñado para juegos, con funciones de carga rápida y software de alto desempeño. Estos equipos manejan temperaturas más elevadas y requieren cuidados específicos. Incluso, poseen propios sistemas de refrigeración para evitar las altas temperaturas del equipo mientras se desarrollan las actividades.

La madre del joven enfatizó que Benjamín pidió difundir su caso para que otros usuarios tomen conciencia sobre los riesgos de cargar estos aparatos cerca de materiales inflamables o en condiciones de sobrecalentamiento.

image

En este caso, los especialistas sugieren distintos pasos para evitar la explosión de las baterías de litio, que utilizan los equipos para su funcionamiento. En primera instancia, se debe identificar las baterías hinchadas. Si el equipo se deforma o la pantalla se levanta, la batería ha acumulado gases. Es extremadamente peligroso volver a conectarlo.

En paralelo se recomienda evitar el uso durante la carga. No se recomienda jugar o utilizar aplicaciones pesadas mientras el teléfono está enchufado, ya que esto eleva la temperatura por encima de los niveles de seguridad.

image

Un detalle no menos importantes es utilizar cargadores originales para los teléfonos inteligentes. Los cables o transformadores genéricos pueden no regular correctamente el flujo de energía, dañando las celdas de la batería. Y por último, nunca realizar la carga cerca de combustibles, solventes (como el thinner en este caso) o sobre superficies que retengan calor como camas o sillones.