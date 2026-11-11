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Ataque a mujeres trans en Palermo: identificaron a siete sospechosos y hay un detenido

El sospechoso fue imputado por lesiones agravadas por odio a la identidad de género. La investigación continúa y hay otras órdenes de detención vigentes.

La investigación por el ataque contra un grupo de mujeres trans en los Bosques de Palermo tuvo su primer resultado concreto: uno de los sospechosos fue detenido tras una serie de allanamientos realizados en la provincia de Buenos Aires. La Fiscalía logró identificarlo mediante el análisis de cámaras de seguridad, imágenes difundidas en redes sociales y distintas tareas de investigación.

El detenido quedó imputado, en principio, por el delito de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género.

La causa está a cargo de Andrea Scanga, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°13, especializada en discriminación, que había iniciado una investigación de oficio tras conocer el episodio por publicaciones periodísticas y en redes sociales.

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El procedimiento fue autorizado por el Juzgado Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°2, a cargo de María Mercedes Maiorano, luego de un pedido de la fiscalía.

La investigación estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Los investigadores realizaron cinco evaluaciones médico-legales a las mujeres damnificadas, en las que se constataron lesiones leves.

También analizaron los perfiles de redes sociales que habían compartido imágenes de las agresiones. Ese trabajo permitió individualizar a distintos usuarios y solicitar información a empresas de servicios, billeteras virtuales y plataformas digitales para verificar la titularidad de líneas telefónicas, servicios registrados y domicilios de facturación.

A esas tareas se sumó el relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis de imágenes aportadas por la Policía de la Ciudad.

Como resultado de las medidas, la Fiscalía identificó siete perfiles de interés, dos de ellos correspondientes a personas menores de edad. Luego se realizaron tareas de campo junto con personal policial del CIJ y se verificaron siete domicilios ubicados en distintas localidades bonaerenses.

A partir de esos elementos se solicitaron varios allanamientos. En uno de los procedimientos fue detenido uno de los sospechosos y se secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

La investigación sigue abierta para identificar y detener al resto de los presuntos responsables. Según informó la Fiscalía, todavía hay otras órdenes de detención vigentes.

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