Ataque a mujeres trans en Palermo: identificaron a siete sospechosos y hay un detenido

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°2, a cargo de María Mercedes Maiorano, luego de un pedido de la fiscalía.

La investigación estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Los investigadores realizaron cinco evaluaciones médico-legales a las mujeres damnificadas, en las que se constataron lesiones leves.

También analizaron los perfiles de redes sociales que habían compartido imágenes de las agresiones. Ese trabajo permitió individualizar a distintos usuarios y solicitar información a empresas de servicios, billeteras virtuales y plataformas digitales para verificar la titularidad de líneas telefónicas, servicios registrados y domicilios de facturación.

A esas tareas se sumó el relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis de imágenes aportadas por la Policía de la Ciudad.

Como resultado de las medidas, la Fiscalía identificó siete perfiles de interés, dos de ellos correspondientes a personas menores de edad. Luego se realizaron tareas de campo junto con personal policial del CIJ y se verificaron siete domicilios ubicados en distintas localidades bonaerenses.

A partir de esos elementos se solicitaron varios allanamientos. En uno de los procedimientos fue detenido uno de los sospechosos y se secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

La investigación sigue abierta para identificar y detener al resto de los presuntos responsables. Según informó la Fiscalía, todavía hay otras órdenes de detención vigentes.