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Así se jugarán los octavos de final del Clausura: días, horarios y cruces

La Liga Profesional confirmó la programación de la primera instancia eliminatoria. La llave comenzará el 20 de noviembre y tendrá seis jornadas de competencia.

La Liga Profesional confirmó el calendario de los octavos de final del Torneo Clausura y quedaron definidos los días, horarios y transmisiones de los ocho cruces que abrirán la etapa de playoffs. La actividad comenzará el viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 25, con una particularidad: Boca será el último equipo en jugar y recibirá a Independiente Rivadavia en la Bombonera.

La programación también confirmó que River enfrentará a Lanús el domingo 22, a las 19, pese a que durante las últimas horas se había manejado la posibilidad de trasladar el encuentro al lunes feriado.

El calendario quedó condicionado por la agenda internacional. Boca disputará el sábado 21 la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, en Barranquilla, por lo que su partido de octavos fue programado para el miércoles siguiente.

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Días, horarios y televisión de los octavos de final

La primera jornada será el viernes 20, con el encuentro entre Vélez y Belgrano, desde las 20, por TNT Sports.

El sábado 21 habrá dos partidos. Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central a las 15, por ESPN Premium, mientras que Argentinos Juniors se medirá con Independiente a las 17, por TNT Sports.

El domingo 22 concentrará tres encuentros. Rosario Central jugará ante Gimnasia de Mendoza a las 16, por ESPN Premium; River enfrentará a Lanús a las 19, por TNT Sports; e Instituto recibirá a Huracán a las 22, por ESPN Premium.

La programación continuará el lunes 23, cuando Gimnasia de La Plata se mida con Newell's desde las 17, por TNT Sports.

El último cruce será el miércoles 25. Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza a las 21, por ESPN Premium, en el cierre de los octavos de final.

Cómo se definirán los cruces

Los octavos se disputarán en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase de zonas. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15.

Si la igualdad continúa, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

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