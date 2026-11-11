La Liga Profesional confirmó el calendario de los octavos de final del Torneo Clausura y quedaron definidos los días, horarios y transmisiones de los ocho cruces que abrirán la etapa de playoffs. La actividad comenzará el viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 25, con una particularidad: Boca será el último equipo en jugar y recibirá a Independiente Rivadavia en la Bombonera.
Así se jugarán los octavos de final del Clausura: días, horarios y cruces
La Liga Profesional confirmó la programación de la primera instancia eliminatoria. La llave comenzará el 20 de noviembre y tendrá seis jornadas de competencia.