Así se jugarán los octavos de final del Clausura: días, horarios y cruces

Días, horarios y televisión de los octavos de final

La primera jornada será el viernes 20, con el encuentro entre Vélez y Belgrano, desde las 20, por TNT Sports.

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El sábado 21 habrá dos partidos. Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central a las 15, por ESPN Premium, mientras que Argentinos Juniors se medirá con Independiente a las 17, por TNT Sports.

El domingo 22 concentrará tres encuentros. Rosario Central jugará ante Gimnasia de Mendoza a las 16, por ESPN Premium; River enfrentará a Lanús a las 19, por TNT Sports; e Instituto recibirá a Huracán a las 22, por ESPN Premium.

La programación continuará el lunes 23, cuando Gimnasia de La Plata se mida con Newell's desde las 17, por TNT Sports.

El último cruce será el miércoles 25. Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza a las 21, por ESPN Premium, en el cierre de los octavos de final.

Cómo se definirán los cruces

Los octavos se disputarán en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase de zonas. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15.

Si la igualdad continúa, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.