La agresión sufrida por un grupo de trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo, en Buenos Aires, generó una profunda indignación y el inmediato repudio de diversas organizaciones de San Juan. Mariana Cánovas, secretaria general del sindicato AMMAR y presidenta del Consejo Provincial de la Diversidad, se pronunció al respecto tras la viralización de los videos que mostraron el accionar violento contra las mujeres.
Organizaciones sanjuaninas se sumaron al rechazo por el ataque a trabajadoras trans
La secretaria general de AMMAR y presidenta del Consejo de la Diversidad en la provincia repudió el violento ataque a trabajadoras sexuales trans en Palermo y advirtió sobre el incremento de los crímenes de odio en el país.