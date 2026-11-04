Organizaciones sanjuaninas se sumaron al rechazo por el ataque a trabajadoras trans

"Nos encontramos con este video replicado en redes sociales y decidimos manifestarnos en repudio a los crímenes de odio y al ataque", sostuvo Cánovas, remarcando la preocupación existente en el sector al señalar que ya se contabilizan alrededor de 300 ataques contra la comunidad LGBTQ+ en el país. Sobre la realidad cotidiana y el impacto emocional de estos hechos, la dirigente remarcó: "Como persona trans veo a compañeras con miedo y acá en San Juan no pasa, pero sí sentimos las burlas".

Asimismo, Cánovas visibilizó la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedaron las víctimas y repudió los discursos que buscan revictimizarlas: "Las compañeras están golpeadas y tienen miedo de que la gente las ataque solo por contar, y muchas personas justifican solo por ser trabajadoras sexuales".