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Organizaciones sanjuaninas se sumaron al rechazo por el ataque a trabajadoras trans

La secretaria general de AMMAR y presidenta del Consejo de la Diversidad en la provincia repudió el violento ataque a trabajadoras sexuales trans en Palermo y advirtió sobre el incremento de los crímenes de odio en el país.

La agresión sufrida por un grupo de trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo, en Buenos Aires, generó una profunda indignación y el inmediato repudio de diversas organizaciones de San Juan. Mariana Cánovas, secretaria general del sindicato AMMAR y presidenta del Consejo Provincial de la Diversidad, se pronunció al respecto tras la viralización de los videos que mostraron el accionar violento contra las mujeres.

"Nos encontramos con este video replicado en redes sociales y decidimos manifestarnos en repudio a los crímenes de odio y al ataque", sostuvo Cánovas, remarcando la preocupación existente en el sector al señalar que ya se contabilizan alrededor de 300 ataques contra la comunidad LGBTQ+ en el país. Sobre la realidad cotidiana y el impacto emocional de estos hechos, la dirigente remarcó: "Como persona trans veo a compañeras con miedo y acá en San Juan no pasa, pero sí sentimos las burlas".

Asimismo, Cánovas visibilizó la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedaron las víctimas y repudió los discursos que buscan revictimizarlas: "Las compañeras están golpeadas y tienen miedo de que la gente las ataque solo por contar, y muchas personas justifican solo por ser trabajadoras sexuales".

En sintonía, desde el Consejo Provincial de la Diversidad de San Juan emitieron un comunicado oficial expresando su solidaridad con las afectadas. En el texto repudiaron enfáticamente la violencia ejercida por el grupo de agresores, advirtieron sobre los peligros de legitimar los discursos de odio y exigieron al Poder Judicial la pronta identificación y sanción de los responsables de la agresión.

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