Los números que dejó la visita de León XIV y el movimiento turístico sanjuanino

El informe describe dos fenómenos simultáneos: los viajes de peregrinos hacia las ciudades incluidas en la agenda de León XIV y las escapadas recreativas que aprovecharon los días de descanso.

En San Juan, la organización también tuvo una expresión propia. La Arquidiócesis impulsó una iniciativa para que los peregrinos de la provincia pudieran reconocerse entre las multitudes mediante una gorra identificatoria. La propuesta se comercializó a través de una plataforma de pagos y contempló entregas organizadas desde el 25 de octubre.

Según el informe, los contingentes sanjuaninos viajaron principalmente hacia Córdoba.

Los precios de los paquetes locales reflejaron una oportunidad comercial para las agencias de turismo. Las propuestas oscilaron entre los $300.000 y los $400.000 por persona, con diferencias según la duración del viaje, la distancia y los servicios incluidos.

Como referencia, en Mendoza se ofrecieron traslados en micro a Córdoba desde $105.000, mientras que las alternativas con alojamiento comenzaban en $140.000.

Millones de personas y un fuerte movimiento en los principales destinos

El mayor impacto se concentró en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. En la capital del país, la misa del lunes 9 reunió a 2,5 millones de personas.

Entre el 6 y el 10 de noviembre llegaron 1,24 millones de visitantes: unos 242.000 turistas que pernoctaron y cerca de un millón de excursionistas. El impacto económico superó los 88 millones de dólares y la ocupación hotelera promedió el 75%.

Córdoba también recibió una convocatoria masiva. La celebración del martes 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones reunió a más de 650.000 personas, según cifras difundidas por el Vaticano. En la capital provincial, la ocupación hotelera rondó el 60%, aunque algunos establecimientos, especialmente los de alta gama, alcanzaron el 100%.

La demanda se extendió a otras localidades cordobesas. Las búsquedas de alojamiento en Córdoba y Alta Gracia crecieron más del 400% interanual, mientras que en Villa Carlos Paz las reservas superaron el 70%. La Terminal de Ómnibus triplicó su movimiento habitual en comparación con otros feriados de alta demanda y recibió contingentes de distintas provincias y países vecinos.

En Luján, donde León XIV encabezó la misa de cierre de su visita, la ocupación hotelera previa superó el 90%. Las búsquedas de alojamiento en Booking aumentaron más del 1.800% interanual y las de Airbnb crecieron más del 500%. La ciudad se preparó para recibir a dos millones de fieles y amplió la oferta de hospedaje con viviendas particulares, quintas e instituciones.

El turismo recreativo también aprovechó los feriados

El movimiento no estuvo limitado a las peregrinaciones. La Costa Atlántica fue uno de los destinos más elegidos para las escapadas, con Mar del Plata por encima del 75% de ocupación. La actividad estuvo impulsada por el Festival Internacional de Cine, una media maratón con 13.000 inscriptos, los Juegos Nacionales Evita y una agenda de espectáculos y propuestas gastronómicas.

En el partido de Villa Gesell, la ocupación llegó al 65% en la ciudad cabecera, pero fue mayor en las localidades del sur: Mar de las Pampas alcanzó el 86%, Mar Azul el 80% y Las Gaviotas el 76%. Chascomús llegó al 98%, mientras que Tandil tuvo un movimiento importante por el Festival Chacinar.

En otras provincias, los resultados fueron dispares. Santa Fe registró más de 112.000 visitantes y un impacto económico de $20.000 millones. Neuquén recibió más de 20.000 turistas y superó los $8.000 millones de impacto directo. Jujuy contabilizó más de 16.000 turistas y un movimiento económico de $4.599 millones, mientras que San Luis informó una ocupación del 62,7% y un impacto de $1.799 millones.

La movilización también se reflejó en las rutas, terminales y servicios de transporte. En Córdoba, la llegada de contingentes desde distintas provincias y países vecinos multiplicó el movimiento de pasajeros. Para facilitar el acceso a Luján se incorporaron trenes especiales, se reforzaron frecuencias y se distribuyeron 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para voluntarios.

El operativo general demandó casi 50.000 trabajadores entre fuerzas de seguridad, personal sanitario y voluntarios. La organización también requirió 100.000 raciones de comida durante ocho días, con 40 toneladas de alimentos.

El balance de CAME muestra que la visita papal tuvo un impacto que fue más allá de las celebraciones religiosas. En San Juan, el movimiento se expresó principalmente en la organización de peregrinaciones y en la oferta de viajes hacia Córdoba, mientras que en los principales destinos del país la llegada de visitantes impulsó la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte.