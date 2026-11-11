La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo después de que Javier Milei publicara una frase sugestiva en sus redes sociales, en medio de las tensiones entre el sector que responde a Karina Milei y la senadora Patricia Bullrich. Aunque el Presidente no mencionó a ningún destinatario, el mensaje alimentó las especulaciones sobre una posible indirecta a la jefa del bloque libertario en el Senado.
"Hay gente dispuesta a hundir el barco", la frase del Presidente que agitó la interna oficialista
El Presidente compartió una frase en sus redes que despertó interpretaciones sobre una posible indirecta a Bullrich. La exministra acumula diferencias con el Gobierno y mantiene reuniones con dirigentes de su propio espacio.