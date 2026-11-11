"Hay gente dispuesta a hundir el barco", la frase del Presidente que agitó la interna oficialista

Uno de los gestos que habría profundizado el malestar del karinismo fue la difusión de una fotografía de Bullrich junto a cerca de 15 dirigentes que le responden, entre diputados nacionales y otros referentes de su corriente interna. En el entorno de la secretaria general de la Presidencia interpretaron esa reunión como una señal de autonomía y una provocación hacia la conducción del espacio.

Las diferencias también se proyectan sobre el futuro de la jefatura del bloque libertario en el Senado. Aunque por ahora Milei no ordenó desplazar a Bullrich de ese cargo, dentro del sector que responde a Karina promueven a la senadora neuquina Nadia Márquez como una posible reemplazante.

Bullrich, además, no oculta sus aspiraciones políticas y aparece en las especulaciones sobre una eventual alternativa presidencial de La Libertad Avanza. Esa posibilidad suma un componente a la disputa interna, en un escenario en el que distintos sectores del oficialismo buscan definir el peso y el lugar que tendrán en el armado político.

Por el momento, el mensaje de Milei no tuvo una destinataria confirmada. Sin embargo, su publicación llegó en medio de una serie de diferencias que mantienen abierta la disputa entre Bullrich y el karinismo.