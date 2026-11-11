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"Hay gente dispuesta a hundir el barco", la frase del Presidente que agitó la interna oficialista

El Presidente compartió una frase en sus redes que despertó interpretaciones sobre una posible indirecta a Bullrich. La exministra acumula diferencias con el Gobierno y mantiene reuniones con dirigentes de su propio espacio.

La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo después de que Javier Milei publicara una frase sugestiva en sus redes sociales, en medio de las tensiones entre el sector que responde a Karina Milei y la senadora Patricia Bullrich. Aunque el Presidente no mencionó a ningún destinatario, el mensaje alimentó las especulaciones sobre una posible indirecta a la jefa del bloque libertario en el Senado.

“Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, escribió Milei en una historia de Instagram. La publicación generó distintas interpretaciones y una de las lecturas que más circuló en el ámbito político apuntó a Bullrich, quien viene mostrando diferencias con la conducción de la Casa Rosada.

La relación entre la senadora y el entorno de Karina Milei atraviesa un momento de tensión. Bullrich cuestionó el manejo de la crisis vinculada a Manuel Adorni y también planteó reparos sobre la estrategia oficialista frente a las leyes de Discapacidad, Tierras y Presupuesto.

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Uno de los gestos que habría profundizado el malestar del karinismo fue la difusión de una fotografía de Bullrich junto a cerca de 15 dirigentes que le responden, entre diputados nacionales y otros referentes de su corriente interna. En el entorno de la secretaria general de la Presidencia interpretaron esa reunión como una señal de autonomía y una provocación hacia la conducción del espacio.

Las diferencias también se proyectan sobre el futuro de la jefatura del bloque libertario en el Senado. Aunque por ahora Milei no ordenó desplazar a Bullrich de ese cargo, dentro del sector que responde a Karina promueven a la senadora neuquina Nadia Márquez como una posible reemplazante.

Bullrich, además, no oculta sus aspiraciones políticas y aparece en las especulaciones sobre una eventual alternativa presidencial de La Libertad Avanza. Esa posibilidad suma un componente a la disputa interna, en un escenario en el que distintos sectores del oficialismo buscan definir el peso y el lugar que tendrán en el armado político.

Por el momento, el mensaje de Milei no tuvo una destinataria confirmada. Sin embargo, su publicación llegó en medio de una serie de diferencias que mantienen abierta la disputa entre Bullrich y el karinismo.

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