Identificaron al policía sospechado por la fuga de una detenida en la Comisaría 3ª

La principal irregularidad detectada fue que el candado de una de las puertas habría quedado abierto. Esa situación permitió que Díaz escapara por el sector trasero de la comisaría, donde estaba alojada en la celda femenina.

La investigación busca establecer la responsabilidad del efectivo que tenía a su cargo esa medida de seguridad. La hipótesis judicial apunta a un incumplimiento que habría permitido la fuga, aunque la calificación de evasión culposa no implica que esté acreditada una colaboración intencional del policía.

Díaz, de 33 años, había sido detenida por un intento de hurto en el local de indumentaria Influencer Store, donde habría actuado junto a su hija de 15 años. Según la investigación, la adolescente ocultó un top de $20.000 entre sus pertenencias mientras su madre distraía a la empleada del comercio.

La mujer escapó de la Comisaría 3ª alrededor de las 4 de la madrugada del jueves 5 de noviembre. Después de varias horas de búsqueda, fue localizada en una vivienda del barrio Belgrano, en Rawson, donde la Policía concretó su recaptura sin incidentes.

La causa por el intento de robo también tuvo una resolución reciente. Díaz fue condenada a tres meses de prisión efectiva mediante un juicio abreviado por hurto en grado de tentativa agravado por la participación de una persona menor de edad. Además, fue declarada reincidente y se dispuso su prisión preventiva.

Ahora, el foco de la investigación está puesto en el efectivo policial individualizado por Fiscalía. Si se concreta la audiencia prevista para el lunes o martes, el uniformado deberá responder ante la Justicia por su presunta responsabilidad en las condiciones que permitieron la fuga.