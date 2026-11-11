Familiares de Uriel, Germán y Martín, se movilizarán para exigirle avances a la justicia

Uno de los reclamos centrales será el de la familia de Uriel Ríos, que todavía espera novedades sobre la investigación por la muerte del adolescente de 17 años.

A casi dos meses del crimen, sus padres aseguran que llevan dos semanas sin recibir información oficial, pese a las medidas realizadas durante la investigación, entre ellas el análisis de videos y las extracciones de ADN.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, Javier Ríos, padre de Uriel, expresó su preocupación por la falta de respuestas. Según contó, la familia sigue esperando información sobre las últimas actuaciones y una notificación vinculada a una declaración indagatoria.

“Estamos con lo mismo de hace dos semanas, después de todas las investigaciones que hubo, videos, extracciones de ADN y todo eso, se lo llamó a declaración indagatoria y todavía no fuimos notificados de nada. Van dos semanas que nos tienen a la espera y no nos notifican nada. Mañana hacemos el reclamo justamente por eso”, manifestó.

La movilización también reunirá a los allegados de Germán Galleguillo, un joven de 24 años, padre de dos chicos, que murió tras un violento episodio en un puesto de Jáchal. Su familia reclama que se profundice la investigación y se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

También estará presente el pedido de justicia por Gonzalo Martín Quintero, de 19 años, quien murió tras recibir un disparo en Chimbas. Los tres casos tienen investigaciones y circunstancias diferentes, pero sus familias coinciden en mantener visibles sus reclamos.

“Porque la vida de Martín, Uriel y Germán también importa”, expresa el flyer de la convocatoria. La cita será este jueves, a las 12, frente a la Legislatura.