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Familiares de Uriel, Germán y Martín, se movilizarán para exigirle avances a la justicia

Después de dos postergaciones, familiares y allegados volverán a concentrarse frente a la Legislatura. La familia de Uriel Ríos asegura que lleva dos semanas sin recibir novedades sobre la investigación por su muerte.

La marcha por Martín, Uriel y Germán se realizará este jueves 12 de noviembre, a las 12, frente a la Legislatura provincial. La convocatoria reúne a tres familias que mantienen sus reclamos de justicia y llega en medio del malestar de los padres de Uriel Ríos por la falta de información sobre los avances de la causa.

Después de dos postergaciones, las familias de Martín, Uriel y Germán volverán a movilizarse este jueves para reclamar justicia. La concentración será a las 12 frente a la Legislatura provincial, con una consigna común: “Sus nombres no se olvidan y que la Justicia llegue”.

La marcha había sido convocada inicialmente para el 29 de octubre y luego trasladada al 5 de noviembre. Finalmente, los familiares anunciaron una nueva fecha, en medio de la falta de sesiones en la Cámara de Diputados.

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Uno de los reclamos centrales será el de la familia de Uriel Ríos, que todavía espera novedades sobre la investigación por la muerte del adolescente de 17 años.

A casi dos meses del crimen, sus padres aseguran que llevan dos semanas sin recibir información oficial, pese a las medidas realizadas durante la investigación, entre ellas el análisis de videos y las extracciones de ADN.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, Javier Ríos, padre de Uriel, expresó su preocupación por la falta de respuestas. Según contó, la familia sigue esperando información sobre las últimas actuaciones y una notificación vinculada a una declaración indagatoria.

“Estamos con lo mismo de hace dos semanas, después de todas las investigaciones que hubo, videos, extracciones de ADN y todo eso, se lo llamó a declaración indagatoria y todavía no fuimos notificados de nada. Van dos semanas que nos tienen a la espera y no nos notifican nada. Mañana hacemos el reclamo justamente por eso”, manifestó.

La movilización también reunirá a los allegados de Germán Galleguillo, un joven de 24 años, padre de dos chicos, que murió tras un violento episodio en un puesto de Jáchal. Su familia reclama que se profundice la investigación y se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

También estará presente el pedido de justicia por Gonzalo Martín Quintero, de 19 años, quien murió tras recibir un disparo en Chimbas. Los tres casos tienen investigaciones y circunstancias diferentes, pero sus familias coinciden en mantener visibles sus reclamos.

“Porque la vida de Martín, Uriel y Germán también importa”, expresa el flyer de la convocatoria. La cita será este jueves, a las 12, frente a la Legislatura.

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