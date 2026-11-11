"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > sismo

Un sismo de magnitud 4.4 asustó a los vecinos de Calingasta

El temblor ocurrió a las 11:46 de este miércoles y tuvo su epicentro a solo 5 kilómetros de la villa cabecera.

Un sismo de magnitud 4.4 en la escala de Richter generó momentos de inquietud en los vecinos de Calingasta este miércoles a las 11:46 horas. Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico tuvo su epicentro a tan solo 5 kilómetros al sur de la villa cabecera departamental, a 43 kilómetros de Barreal y 77 kilómetros de Talacasto.

A pesar de la zozobra inicial provocada por la cercanía del foco sísmico, la profundidad de 114 kilómetros amortiguó el impacto en la superficie. Las autoridades no reportaron personas heridas ni daños materiales en viviendas o servicios esenciales de la zona.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar