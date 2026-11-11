Un sismo de magnitud 4.4 asustó a los vecinos de Calingasta

Un sismo de magnitud 4.4 en la escala de Richter generó momentos de inquietud en los vecinos de Calingasta este miércoles a las 11:46 horas. Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico tuvo su epicentro a tan solo 5 kilómetros al sur de la villa cabecera departamental, a 43 kilómetros de Barreal y 77 kilómetros de Talacasto.