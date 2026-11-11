Continúa el Plan 50 cuadras y este jueves intervendrá calle Rivadavia

La Municipalidad de Capital continuará este jueves 12 de noviembre con la repavimentación de calle Rivadavia, en el tramo comprendido entre General Acha y Mendoza. La obra forma parte del plan de pavimentación de las 50 cuadras que lleva adelante el municipio.

La intervención busca renovar la calzada y mejorar las condiciones de circulación en una zona transitada de la ciudad. Los trabajos se suman a otras tareas previstas dentro del programa de recuperación de calles capitalinas.