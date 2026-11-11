Los trabajos de repavimentación en calle Rivadavia continuarán este jueves 12 de noviembre en Capital. Las tareas se concentrarán entre General Acha y Mendoza, dentro del plan municipal que contempla la renovación de distintas arterias de la ciudad.
Continúa el Plan 50 cuadras y este jueves intervendrá calle Rivadavia
La Municipalidad continuará este jueves con los trabajos sobre calle Rivadavia, entre General Acha y Mendoza. La intervención forma parte del plan de recuperación de 50 cuadras impulsado por el municipio.