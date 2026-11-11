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Continúa el Plan 50 cuadras y este jueves intervendrá calle Rivadavia

La Municipalidad continuará este jueves con los trabajos sobre calle Rivadavia, entre General Acha y Mendoza. La intervención forma parte del plan de recuperación de 50 cuadras impulsado por el municipio.

Los trabajos de repavimentación en calle Rivadavia continuarán este jueves 12 de noviembre en Capital. Las tareas se concentrarán entre General Acha y Mendoza, dentro del plan municipal que contempla la renovación de distintas arterias de la ciudad.

La Municipalidad de Capital continuará este jueves 12 de noviembre con la repavimentación de calle Rivadavia, en el tramo comprendido entre General Acha y Mendoza. La obra forma parte del plan de pavimentación de las 50 cuadras que lleva adelante el municipio.

La intervención busca renovar la calzada y mejorar las condiciones de circulación en una zona transitada de la ciudad. Los trabajos se suman a otras tareas previstas dentro del programa de recuperación de calles capitalinas.

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