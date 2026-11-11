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La expareja de Cerimedo salió de Bolivia y recibió asilo político en México

Nadia Beller había solicitado eso luego del ataque que sufrió hace más de dos meses. La Justicia acusa al consultor político de ordenar la acción.

La Cancillería de Bolivia confirmó la salida del país de Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, durante las primeras horas del miércoles, tras la concesión de protección diplomática promovida por el Gobierno mexicano.

Ella permaneció refugiada en la sede de la representación internacional desde el lunes, luego de alegar la falta de garantías procesales y de seguridad personal para permanecer en territorio boliviano.

Esto se debe a que el 17 de agosto, dos sicarios le dispararon y le robaron sus pertenencias antes de escaparse en las inmediaciones del Hotel Swiss Contact, en la ciudad Santa Cruz.

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Los avances del proceso penal substanciado por las autoridades locales identificaron a Cerimedo, consultor digital y exasesor de Javier Milei, como el presunto autor intelectual del hecho. Por eso, lo detuvieron cuando intentaba abandonar el país con destino a la Argentina.

Complejidad judicial e implicancias regionales

El caso desencadenó una profunda conmoción en el escenario político e institucional de Bolivia, ya que, por ejemplo, motivó la destitución e imputación del exfiscal general Roger Mariaca por presuntos vínculos con estructuras de crimen organizado, así como la dimisión del titular del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo.

Frente a las acusaciones formuladas por la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de sustancias controladas, la defensa técnica del consultor argentino rechazó los cargos e interpuso recursos para obtener la libertad moratoria durante el trámite del proceso.

En el plano judicial y periodístico, las declaraciones formuladas por Beller previo a su salida del país aportaron datos sobre el funcionamiento de redes de consultoría política en la región y aludieron a las causas que motivaron el distanciamiento entre Cerimedo y el entorno del Poder Ejecutivo argentino.

La partida de la ciudadana hacia la Ciudad de México reabrió asimismo los antecedentes de tensión diplomática entre los gobiernos de La Paz y el país norteamericano en materia de concesión de asilos y salvoconductos.

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