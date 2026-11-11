La expareja de Cerimedo salió de Bolivia y recibió asilo político en México

Los avances del proceso penal substanciado por las autoridades locales identificaron a Cerimedo, consultor digital y exasesor de Javier Milei, como el presunto autor intelectual del hecho. Por eso, lo detuvieron cuando intentaba abandonar el país con destino a la Argentina.

Complejidad judicial e implicancias regionales

El caso desencadenó una profunda conmoción en el escenario político e institucional de Bolivia, ya que, por ejemplo, motivó la destitución e imputación del exfiscal general Roger Mariaca por presuntos vínculos con estructuras de crimen organizado, así como la dimisión del titular del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo.

Frente a las acusaciones formuladas por la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de sustancias controladas, la defensa técnica del consultor argentino rechazó los cargos e interpuso recursos para obtener la libertad moratoria durante el trámite del proceso.

En el plano judicial y periodístico, las declaraciones formuladas por Beller previo a su salida del país aportaron datos sobre el funcionamiento de redes de consultoría política en la región y aludieron a las causas que motivaron el distanciamiento entre Cerimedo y el entorno del Poder Ejecutivo argentino.

La partida de la ciudadana hacia la Ciudad de México reabrió asimismo los antecedentes de tensión diplomática entre los gobiernos de La Paz y el país norteamericano en materia de concesión de asilos y salvoconductos.