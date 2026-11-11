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Del fervor argentino a la expectativa peruana, el Papa inició una visita de seis días

El pontífice aterrizó este miércoles en la Base Aérea del Callao, procedente de Buenos Aires. Comenzó una visita apostólica de seis días que incluirá Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, en un regreso especial al país donde fue obispo durante casi ocho años.

El papa León XIV llegó este miércoles a Perú y continuó su gira apostólica por Sudamérica, después de cerrar su histórica visita a la Argentina. El avión que trasladó al pontífice desde Buenos Aires aterrizó a las 17 en la Base Aérea del Callao, donde fue recibido por autoridades y representantes de la Iglesia.

El viaje por territorio peruano se extenderá durante seis días e incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. La visita tiene un significado especial para el pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, ya que desarrolló buena parte de su labor pastoral en ese país y fue obispo de Chiclayo durante casi ocho años.

Tras su llegada, León XIV tenía previsto trasladarse al Centro Histórico de Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y participar de un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil. Miles de fieles también se acercaron a las inmediaciones del Palacio de Gobierno para recibirlo.

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Uno de los momentos más esperados de la visita será su regreso a Chiclayo, ciudad en la que construyó una parte importante de su trayectoria religiosa antes de ser elegido sucesor de san Pedro. También tendrá encuentros con representantes de pueblos amazónicos y visitará un hogar de ancianos.

La llegada a Perú se produjo horas después de que León XIV concluyera su paso por la Argentina, donde permaneció desde el domingo. Durante sus tres días en el país visitó la cárcel de Devoto y encabezó una multitudinaria misa en la Basílica de Luján, en una jornada que convocó a millones de personas.

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