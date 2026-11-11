El papa León XIV llegó este miércoles a Perú y continuó su gira apostólica por Sudamérica, después de cerrar su histórica visita a la Argentina. El avión que trasladó al pontífice desde Buenos Aires aterrizó a las 17 en la Base Aérea del Callao, donde fue recibido por autoridades y representantes de la Iglesia.
Del fervor argentino a la expectativa peruana, el Papa inició una visita de seis días
El pontífice aterrizó este miércoles en la Base Aérea del Callao, procedente de Buenos Aires. Comenzó una visita apostólica de seis días que incluirá Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, en un regreso especial al país donde fue obispo durante casi ocho años.