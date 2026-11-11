Del fervor argentino a la expectativa peruana, el Papa inició una visita de seis días

El viaje por territorio peruano se extenderá durante seis días e incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. La visita tiene un significado especial para el pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, ya que desarrolló buena parte de su labor pastoral en ese país y fue obispo de Chiclayo durante casi ocho años.

Tras su llegada, León XIV tenía previsto trasladarse al Centro Histórico de Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y participar de un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil. Miles de fieles también se acercaron a las inmediaciones del Palacio de Gobierno para recibirlo.