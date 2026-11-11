Tras su masiva misa de despedida en Luján, el papa León XIV se prepara para emprender viaje rumbo a Perú en la continuidad de su gira internacional. En San Juan crece la expectativa por la posibilidad de que la aeronave pontificia sobrevuela el territorio provincial en su trayecto hacia el Pacífico.
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Expectativa en San Juan porque una de las rutas de vuelo del Papa contempla su cielo
Medios nacionales confirmaron que el itinerario Buenos Aires - Rosario - San Juan es factible para cruzar la cordillera hacia Lima. El avión del papa León XIV despegará a las 14.