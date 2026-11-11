Expectativa en San Juan porque una de las rutas de vuelo del Papa contempla su cielo

Aunque existen dos alternativas de vuelo —una que contempla la ruta Tucumán-Paraná-Lima y otra que traza el tramo Buenos Aires-Rosario-San Juan—, expertos aeronáuticos confirmaron a este medio que el cruce por el cielo sanjuanino es técnicamente viable. La versión cobra fuerte impulso en los medios nacionales para el vuelo que despegará a las 14 horas y demandará cerca de tres horas de viaje.