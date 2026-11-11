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Expectativa en San Juan porque una de las rutas de vuelo del Papa contempla su cielo

Medios nacionales confirmaron que el itinerario Buenos Aires - Rosario - San Juan es factible para cruzar la cordillera hacia Lima. El avión del papa León XIV despegará a las 14.

Tras su masiva misa de despedida en Luján, el papa León XIV se prepara para emprender viaje rumbo a Perú en la continuidad de su gira internacional. En San Juan crece la expectativa por la posibilidad de que la aeronave pontificia sobrevuela el territorio provincial en su trayecto hacia el Pacífico.

Aunque existen dos alternativas de vuelo —una que contempla la ruta Tucumán-Paraná-Lima y otra que traza el tramo Buenos Aires-Rosario-San Juan—, expertos aeronáuticos confirmaron a este medio que el cruce por el cielo sanjuanino es técnicamente viable. La versión cobra fuerte impulso en los medios nacionales para el vuelo que despegará a las 14 horas y demandará cerca de tres horas de viaje.

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