Una marea albiceleste en Miami: banderazo de costumbre previo al duelo ante Cabo Verde

La imagen era impactante. Turistas y vecinos observaban sorprendidos cómo una marea celeste y blanca avanzaba por las calles de Miami al ritmo del clásico "Muchachos", "Alentándolo a Lionel" y otros cantitos que acompañan a la Selección desde hace años.

Florida concentra una de las comunidades argentinas más grandes de Estados Unidos y eso volvió a quedar en evidencia. A los miles de residentes se sumaron quienes viajaron especialmente desde distintas provincias para seguir a la Scaloneta, incluso muchos sin tener asegurada una entrada para el partido.

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Entre ellos aparecían historias que explican por qué esta Selección despierta semejante fenómeno. Algunos llegaron desde Rosario, Mendoza, Rafaela o Buenos Aires con la ilusión de conseguir un boleto a último momento; otros recorrieron miles de kilómetros por América solo para seguir al equipo de Lionel Scaloni. Todos coincidían en lo mismo: valía la pena estar, aunque fuera desde afuera del estadio.

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Mientras algunos compartían choripanes, sándwiches de bondiola y bebidas bien argentinas, otros improvisaban bailes y fotos con camisetas de Lionel Messi, Diego Maradona y la Scaloneta. El ambiente era completamente familiar y festivo.

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Uno de los momentos más comentados de la jornada llegó con la sorpresiva aparición de Andrés Ciro Martínez.

El líder de Los Piojos y Ciro y Los Persas apareció sobre el techo de un camión y desató la locura de los hinchas. Interpretó "Tan Solo" y luego emocionó a todos tocando con su armónica las estrofas del Himno Nacional Argentino.

La escena rápidamente se volvió viral cuando un policía del estado de Florida subió al vehículo para pedir que terminara el show debido a que el público había ocupado la calle y el tránsito permanecía completamente detenido.

Lejos de interrumpir la interpretación, Ciro decidió terminar el Himno, levantó el puño y gritó un fuerte "¡Vamos Argentina!" antes de bajar rápidamente del camión, en una imagen que recorrió las redes sociales en cuestión de minutos.

Más allá de ese momento, el banderazo transcurrió sin incidentes y volvió a convertirse en una de las grandes postales del Mundial.

La expectativa también se vivía alrededor de las entradas. Muchos argentinos continuaban esperando una baja en los precios para poder ingresar al Hard Rock Stadium. Los valores en la reventa oficial todavía rondaban los 2.500 dólares, una cifra que obligó a miles de fanáticos a seguir especulando hasta último momento.

Según estimaciones de la organización, decenas de miles de argentinos viajaron a Miami para acompañar a la Selección, mientras que las autoridades reforzaron el operativo de seguridad recordando lo ocurrido en la final de la Copa América 2024, cuando el ingreso masivo de personas generó importantes incidentes.

Con bombos, banderas, camisetas, canciones y una pasión que volvió a cruzar fronteras, los hinchas argentinos escribieron otro capítulo inolvidable en la historia de los Mundiales. Porque antes de que Lionel Messi, Scaloni y compañía salieran al campo de juego para enfrentar a Cabo Verde, la Argentina ya había hecho sentir su presencia.

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Y, una vez más, quedó demostrado que, juegue donde juegue la Albiceleste, siempre habrá miles de argentinos dispuestos a convertir cualquier rincón del planeta en un pedazo de casa.

Canal 8, presente en el Mundial

Canal 8 continúa con la cobertura especial del Mundial 2026 desde Estados Unidos. Nuestro enviado especial, Mario Fernández, acompaña de cerca a la Selección Argentina y muestra todo el color, las historias y la pasión de los hinchas sanjuaninos y argentinos en cada sede del torneo.