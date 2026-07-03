Llegó el día: Argentina busca su pase a octavos de final en el Mundial

Thiago Almada, Enzo Fernández y Lisandro Martínez serían titulares ante Cabo Verde.

Luego de la rotación en el cierre del Grupo J, Lionel Scaloni volverá a apostar por su once de gala. En este contexto, son tres las dudas que mantiene el director técnico para terminar de confirmar la alineación.

La primera de ellas pasa por el primer marcador central. Cuti Romero salió con molestias en el partido contra Austria y descansó ante Jordania. Si llega al 100% será el titular. Si las molestias persisten, Nicolás Otamendi será el compañero de zaga de Lisandro Martínez.

En el lateral izquierdo está la segunda disputa. Facundo Medina cumplió con creces en sus dos primeras presentaciones y tiene posibilidades de ganarle el lugar a Nicolás Tagliafico, quien es el dueño del puesto.

Por último, la duda que viene surgiendo desde hace temporadas. Teniendo en cuenta que Lionel Messi volverá a ser de la partida, resta conocer quién será su compañero de ataque: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Probables formaciones

Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Talmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.