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Llegó el día: Argentina busca su pase a octavos de final en el Mundial

La Selección argentina, que cerró el Grupo J con puntaje ideal, enfrentará a Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026.

Luego de una fase de grupos perfecta, en la que cosechó nueve puntos en sus tres presentaciones, la Selección argentina tiene todo listo para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El duelo se disputará este viernes, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami.

El árbitro encargado de impartir justicia entre argentinos y africanos será el canadiense Drew Fischer. El duelo podrá observarse en vivo y en directo por la señal de Canal 8. También por Telefe, DSports, TyC Sports y Disney+ Premium.

Argentina y Cabo Verde por 16avos del Mundial 2026

La Selección argentina viene de superar la fase de grupo sin inconvenientes. Allí logró ganar en sus tres presentaciones, en las cuales convirtió ocho goles y recibió apenas uno en su arco (3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania).

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Thiago Almada, Enzo Fernández y Lisandro Martínez serían titulares ante Cabo Verde.

Luego de la rotación en el cierre del Grupo J, Lionel Scaloni volverá a apostar por su once de gala. En este contexto, son tres las dudas que mantiene el director técnico para terminar de confirmar la alineación.

La primera de ellas pasa por el primer marcador central. Cuti Romero salió con molestias en el partido contra Austria y descansó ante Jordania. Si llega al 100% será el titular. Si las molestias persisten, Nicolás Otamendi será el compañero de zaga de Lisandro Martínez.

En el lateral izquierdo está la segunda disputa. Facundo Medina cumplió con creces en sus dos primeras presentaciones y tiene posibilidades de ganarle el lugar a Nicolás Tagliafico, quien es el dueño del puesto.

Por último, la duda que viene surgiendo desde hace temporadas. Teniendo en cuenta que Lionel Messi volverá a ser de la partida, resta conocer quién será su compañero de ataque: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Probables formaciones

Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Talmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

  • Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)
  • Árbitro: Drew Fischer (Canadá)
  • Hora: 19

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