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El Turco García: "Argentina es inteligente para manejar los partidos"

En la previa del cruce entre Argentina y Cabo Verde, Mario Fernández, enviado especial de Canal 8 y SanJuan8.com, dialogó con el exdelantero, que destacó la inteligencia del equipo y el respaldo de la gente.

El clima mundialista se vive tanto dentro como fuera de la cancha. En las horas previas al encuentro entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Mario Fernández, enviado especial de Canal 8 y SanJuan8.com, se encontró con el exdelantero Claudio "Turco" García, quien compartió sus sensaciones sobre el presente de la Selección y el ambiente que rodea al equipo.

Con optimismo, el exfutbolista destacó la madurez con la que juega el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que una de sus principales virtudes está en saber manejar cada momento del partido.

"Todo el campeonato lo estamos siguiendo. La verdad que lo que está haciendo es muy inteligente. Argentina, por ahí, es una de las selecciones más longevas por la edad que tienen los jugadores, pero saben administrar bien los tiempos", afirmó.

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En ese sentido, sostuvo que una de las claves pasa por aprovechar las oportunidades cuando aparecen. "Si te hace un gol en los primeros 25 minutos, lo importante es que después administre bien el balón", explicó.

Consultado sobre el desafío que representa enfrentar a un rival físicamente intenso como Cabo Verde, el Turco García advirtió que, en un Mundial, ningún partido resulta sencillo. "Cualquiera que juegue contra Argentina la va a querer ganar. Por ahí este equipo, contra otra selección que no tiene la jerarquía de Argentina, en los papeles le hacen cinco goles. Pero contra Argentina tiene mucho para ganar y poco para perder", analizó.

Durante la recorrida por los alrededores del estadio, el exdelantero también recibió numerosas muestras de afecto de los simpatizantes argentinos que viajaron para acompañar a la Selección. "Siempre soy un agradecido de la gente. Yo digo que uno es conocido gracias a la gente. Yo no sería Turco García sin la gente. La verdad que estoy feliz", expresó.

Por último, aseguró que cada competencia con la camiseta argentina despierta recuerdos especiales. "Me trae recuerdos de Catar, también de la Copa América. Soy muy hincha de la Selección, como todo el pueblo", concluyó.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan. Con una cobertura especial desde Estados Unidos, transmite todos los partidos de la Selección Argentina y acerca cada detalle a los sanjuaninos.

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