El Turco García: "Argentina es inteligente para manejar los partidos"

En ese sentido, sostuvo que una de las claves pasa por aprovechar las oportunidades cuando aparecen. "Si te hace un gol en los primeros 25 minutos, lo importante es que después administre bien el balón", explicó.

Consultado sobre el desafío que representa enfrentar a un rival físicamente intenso como Cabo Verde, el Turco García advirtió que, en un Mundial, ningún partido resulta sencillo. "Cualquiera que juegue contra Argentina la va a querer ganar. Por ahí este equipo, contra otra selección que no tiene la jerarquía de Argentina, en los papeles le hacen cinco goles. Pero contra Argentina tiene mucho para ganar y poco para perder", analizó.

Durante la recorrida por los alrededores del estadio, el exdelantero también recibió numerosas muestras de afecto de los simpatizantes argentinos que viajaron para acompañar a la Selección. "Siempre soy un agradecido de la gente. Yo digo que uno es conocido gracias a la gente. Yo no sería Turco García sin la gente. La verdad que estoy feliz", expresó.

Por último, aseguró que cada competencia con la camiseta argentina despierta recuerdos especiales. "Me trae recuerdos de Catar, también de la Copa América. Soy muy hincha de la Selección, como todo el pueblo", concluyó.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan. Con una cobertura especial desde Estados Unidos, transmite todos los partidos de la Selección Argentina y acerca cada detalle a los sanjuaninos.