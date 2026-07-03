Así será la formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde

En el ataque se disipó la incertidumbre. El gol de penal que convirtió Lautaro Martínez frente a Jordania tuvo un valor especial. Además de significar su primer tanto en una Copa del Mundo, reforzó su candidatura para mantenerse como titular en los 16vos. de final.

Sin embargo, la pelea con Julián Álvarez por el puesto de centrodelantero acompaña a la Selección desde hace varias temporadas y había vuelto a instalarse en la previa del duelo con Cabo Verde, aunque la ventaja finalmente fue para el Toro, ya que no se repetirá el doble 9 que jugó frente a Jordania ante el retorno de Lionel Messi.

Es un hecho que el resto de la defensa tendrá a Nahuel Molina y Lisandro Martínez como fijas contra Cabo Verde, mientras que en la mitad de la cancha también está claro el panorama: jugarán Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

La formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.