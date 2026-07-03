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Así será la formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde

Lionel Scaloni definió el equipo para los 16vos. de final de la Copa del Mundo y volverá a apostar por su base titular.

Superada la fase de grupos con puntaje ideal, la Selección Argentina comenzará la hora de la verdad en los mata-mata, cuando este viernes enfrente a Cabo Verde por los 16vos. de final del Mundial 2026. A la espera del partido que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Lionel Scaloni terminó de definir el equipo titular que tiene una sorpresa.

Tras la rotación frente a Jordania para darle minutos a los suplentes en busca de alimentar la competencia interna y que ganen rodaje, el cuerpo técnico cambiará el equipo de raíz. La idea es que sea un once similar al que jugó con Austria en la segunda fecha del Grupo J, pero la principal novedad que se resolvió sobre el cierre es que Facundo Medina será titular en el lateral izquierdo por encima de Nicolás Tagliafico, pese a que el lateral del Lyon ya está recuperado y era el habitual titular.

Por otro lado, la otra de las dudas que se resolvió en la última línea tiene que ver con los marcadores centrales: después de perderse el partido con Jordania, Cuti Romero evolucionó favorablemente del golpe en la rodilla derecha y será titular en lugar de Nicolás Otamendi.

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En el ataque se disipó la incertidumbre. El gol de penal que convirtió Lautaro Martínez frente a Jordania tuvo un valor especial. Además de significar su primer tanto en una Copa del Mundo, reforzó su candidatura para mantenerse como titular en los 16vos. de final.

Sin embargo, la pelea con Julián Álvarez por el puesto de centrodelantero acompaña a la Selección desde hace varias temporadas y había vuelto a instalarse en la previa del duelo con Cabo Verde, aunque la ventaja finalmente fue para el Toro, ya que no se repetirá el doble 9 que jugó frente a Jordania ante el retorno de Lionel Messi.

Es un hecho que el resto de la defensa tendrá a Nahuel Molina y Lisandro Martínez como fijas contra Cabo Verde, mientras que en la mitad de la cancha también está claro el panorama: jugarán Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

La formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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