Nación evalúa enviar asistencia a Colombia tras el terremoto

El temblor dio lugar a derrumbes, edificios dañados y dejó el saldo de, al menos, 111 muertos, además de un elevado número de heridos y personas atrapadas, según informó en conferencia de prensa el presidente Abelardo De La Espriella.

En sus primeros días al frente del Gobierno, De la Espriella, que venció en los comicios a Iván Cepeda, se vio obligado a declarar el estado de emergencia por desastre nacional y sigue de cerca el impacto de la catástrofe desde San José del Palmar, Chocó, donde se ubicó el epicentro del sismo registrado a las 7:34. La declaratoria implica que la administración podrá acceder con mayor celeridad a los fondos para atender a la población damnificada y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas.

A finales de junio, un terremoto de características similares tuvo lugar en Venezuela, con fuerte impacto en Caracas y La Guaira. Ante el complejo escenario, la Cancillería argentina envió aviones de las Fuerzas Armadas y personal militar, médicos y carpas, colchones y kits de cocina, por lo que no se descarta que el Gobierno replique ese esquema de asistencia.

Al cierre de esta nota, la única referente del oficialismo que se había expedido púbicamente sobre el tema fue la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, quien respondió el mensaje en redes del mandatario colombiano. “Presidente, lo acompañamos a usted y al pueblo de Colombia en este difícil momento. Mi solidaridad con aquellos que sufrieron pérdidas ante el fuerte terremoto que golpeó al país. Con su nuevo gobierno, vamos a seguir fortaleciendo los lazos y la ayuda entre nuestros países”, precisó por el mismo canal.

El terremoto se produjo apenas días después de la visita de Milei a Cali, donde participó de la posesión del referente del espacio Defensores de la Patria como presidente número 61 de Colombia, en un viaje que tuvo como objetivo encauzar el vínculo diplomático luego de años de tensión durante el gobierno de Gustavo Petro.

El libertario aprovechó la ceremonia para reunirse con su par en un encuentro bilateral, mientras el Gobierno argentino aspira a intensificar la relación con el objetivo de liderar un bloque regional de derecha. Durante su paso por el país vecino, Milei reveló que la Argentina aportará su experiencia en materia de Seguridad, dado que la actual ministra de la cartera, Alejandra Monteoliva, trabajó muchos años en Colombia.

Asimismo, destacó la relación entre las naciones y reafirmó el alineamiento con Estados Unidos. “Tenemos una excelente relación y hemos logrado demostrar que aquellos mandatarios, cuando tienen muy buena sintonía, pueden avanzar profundamente en hacer reformas que beneficien a los dos países y en eso estamos trabajando fuertemente”, expresó ante la prensa.

A su turno, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, informó a través de su cuenta de X que el presidente Donald Trump monitorea de cerca las consecuencias del terremoto y su administración “está lista para apoyar al pueblo de Colombia y al presidente de la Espriella”.