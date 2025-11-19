Aniversario del balotaje: Javier Milei celebró los dos años de su victoria

image

Posteriormente, sostuvo que "hoy, luego del respaldo en las urnas del pasado 26 de Octubre renovamos nuestro compromiso con todos los argentinos para implementar todas las reformas de segunda generación, de modo tal que de una vez por todas, entremos en el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente".

El tuit cerró con su clásico latiguillo: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!" y junto al mismo además de subir una foto junto a su hermana Karina Milei del momento en el que se entera que había ganado, la etiquetó en la misma.

Por su parte, el presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense Agustín Romo republicó el mensaje de Milei y también se refirió a ese hecho histórico: "Hoy se cumplen dos años del día que los argentinos decidimos cambiar de una vez y para siempre. Dos años del comienzo del milagro argentino. Porque la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo", escribió el legislador.