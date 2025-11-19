Aniversario del balotaje: Javier Milei celebró los dos años de su victoria
El presidente escribió un mensaje en sus redes sociales para rememorar el triunfo en la segunda vuelta ante el candidato de Fuerza Patria, Sergio Massa.
El presidente Javier Milei publicó un sentido mensaje en su cuenta de la red social X para recordar su triunfo en el balotaje del 19 de noviembre de 2023 cuando de impuso al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa por 55.65 % a 44.35 %.
Como es habitual, el primer mandatario recurrió a sus redes sociales para recordar su triunfo en la segunda vuelta y, además, destacó el triunfo que La Libertad Avanza obtuvo en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.
El mensaje de Milei a dos años del triunfo electoral
A través de un mensaje relativamente corto, Milei utilizó el título del partido político que encabeza "La Libertad Avanza" y, debajo señaló que "hace dos años Argentina elegía al primer Presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña, a punto tal que las mismas fueron completadas en menos de dos años, pese a toda la máquina de impedir del statu-quo".
Posteriormente, sostuvo que "hoy, luego del respaldo en las urnas del pasado 26 de Octubre renovamos nuestro compromiso con todos los argentinos para implementar todas las reformas de segunda generación, de modo tal que de una vez por todas, entremos en el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente".
El tuit cerró con su clásico latiguillo: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!" y junto al mismo además de subir una foto junto a su hermana Karina Milei del momento en el que se entera que había ganado, la etiquetó en la misma.
Por su parte, el presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense Agustín Romo republicó el mensaje de Milei y también se refirió a ese hecho histórico: "Hoy se cumplen dos años del día que los argentinos decidimos cambiar de una vez y para siempre. Dos años del comienzo del milagro argentino. Porque la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo", escribió el legislador.