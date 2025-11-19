"
Desamparados sufrió, Atenas goleó y ambos clasificaron a la final del Reducido

Desamparados venció 1-0 a Carpintería y Atenas superó 3-1 a Peñarol para avanzar a la final del Reducido. La próxima semana definirán al rival de Unión de Villa Krause en cancha neutral.

La intensa jornada de miércoles no frenó las semifinales del Torneo Clausura de Primera A, que dejaron a Desamparados y Atenas como los finalistas del Reducido tras imponerse en sus canchas y sostener la localía para avanzar. La definición será la semana próxima, en estadio neutral, para conocer al rival de Unión de Villa Krause en la final del campeonato.

En el Serpentario, Sportivo Desamparados logró un trabajado triunfo por 1 a 0 sobre Carpintería gracias al gol de Daniel Castro a los 8 minutos del primer tiempo. El encuentro no fue sencillo para el Puyutano: el Celeste pocitano tuvo una chance clara para igualarlo desde el punto penal, pero Nicolás Fernández ejecutó por encima del travesaño y dejó pasar la oportunidad que pudo haber cambiado el desarrollo del partido.

Mientras tanto, en La Rinconada, Atenas impuso su jerarquía y venció a Peñarol por 3 a 1 en un duelo que mostró autoridad y contundencia. Lorenzo Lepez abrió el marcador a los 42 de la primera parte y más tarde, ya en el complemento, Eduardo Bronvale amplió la diferencia a los 7 minutos. Sobre la media hora, nuevamente Lepez estiró la distancia, dejando el trámite prácticamente sentenciado. Recién a los 39, Ramón Ávila descontó para el Bohemio, aunque sin posibilidades reales de revertir el resultado.

Con estos marcadores, Desamparados y Atenas serán los protagonistas de la final del Reducido, instancia que otorgará el pasaje para enfrentar a Unión de Villa Krause, primero de la fase regular, en la definición del Torneo Clausura.

En Cuarta División también hubo novedades: Desamparados superó 3 a 1 a Trinidad y jugará la final frente a Alianza, que venció en los penales a Minero por 4 a 2 luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

