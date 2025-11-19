Desamparados sufrió, Atenas goleó y ambos clasificaron a la final del Reducido

En el Serpentario, Sportivo Desamparados logró un trabajado triunfo por 1 a 0 sobre Carpintería gracias al gol de Daniel Castro a los 8 minutos del primer tiempo. El encuentro no fue sencillo para el Puyutano: el Celeste pocitano tuvo una chance clara para igualarlo desde el punto penal, pero Nicolás Fernández ejecutó por encima del travesaño y dejó pasar la oportunidad que pudo haber cambiado el desarrollo del partido.

Mientras tanto, en La Rinconada, Atenas impuso su jerarquía y venció a Peñarol por 3 a 1 en un duelo que mostró autoridad y contundencia. Lorenzo Lepez abrió el marcador a los 42 de la primera parte y más tarde, ya en el complemento, Eduardo Bronvale amplió la diferencia a los 7 minutos. Sobre la media hora, nuevamente Lepez estiró la distancia, dejando el trámite prácticamente sentenciado. Recién a los 39, Ramón Ávila descontó para el Bohemio, aunque sin posibilidades reales de revertir el resultado.