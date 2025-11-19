La intensa jornada de miércoles no frenó las semifinales del Torneo Clausura de Primera A, que dejaron a Desamparados y Atenas como los finalistas del Reducido tras imponerse en sus canchas y sostener la localía para avanzar. La definición será la semana próxima, en estadio neutral, para conocer al rival de Unión de Villa Krause en la final del campeonato.
Desamparados sufrió, Atenas goleó y ambos clasificaron a la final del Reducido
Desamparados venció 1-0 a Carpintería y Atenas superó 3-1 a Peñarol para avanzar a la final del Reducido. La próxima semana definirán al rival de Unión de Villa Krause en cancha neutral.