Monitoreo en tiempo real y 720 policías para custodiar la FNS 2025

Para la prevención de incidentes, se realizaron simulacros de evacuación en los sectores clave: el velódromo, el estadio y el predio ferial. Participaron todas las áreas involucradas en la organización. Si bien se prevé un clima sin fenómenos significativos, el protocolo incluye controles previos de estructuras ante la posible presencia de viento, tal como anticipó Protección Civil.

Toda la información para el público —accesos habilitados, objetos permitidos y restricciones— fue centralizada en una plataforma oficial que estará disponible para quienes asistan a la fiesta.

En caso de emergencia o una situación no contemplada, el COE tomará decisiones en tiempo real siguiendo los protocolos de suspensión y evacuación. La Ruta 40 permanecerá operativa durante todo el evento para el tránsito general.

Debido a la magnitud del operativo, durante el fin de semana no se podrán cubrir de manera habitual los encuentros deportivos de distintas ligas, ya que el personal afectado cumplirá turnos extensos desde la tarde hasta la madrugada. El cierre del predio está previsto entre las 3 y las 5 de la mañana.