Monitoreo en tiempo real y 720 policías para custodiar la FNS 2025
La Fiesta del Sol 2025 tendrá un despliegue de más de 700 policías, monitoreo permanente y anillos de seguridad para garantizar el orden y la circulación del público.
La organización de la Fiesta Nacional del Sol tendrá este año uno de los operativos de seguridad más amplios de su historia. Más de 700 efectivos policiales serán destinados al control, vigilancia y ordenamiento del tránsito durante las tres noches previstas, en un esquema coordinado entre distintas áreas estatales.
El despliegue estará distribuido en anillos de seguridad que abarcarán los accesos, los estacionamientos, el velódromo, el estadio y la feria temática. La estrategia contempla ordenar la llegada del público, evitar congestionamientos y garantizar un ingreso y egreso seguro. En las inmediaciones, el segundo anillo cubrirá la zona que llega hasta calle Mendoza, mientras que el primero comprenderá calle 7, colectora Este, Ruta 40, General Acha y calle 6. Además, habrá controles de tránsito en los principales puntos de circulación.
Uno de los ejes centrales será el monitoreo en tiempo real: un puesto físico funcionará dentro del Velódromo, respaldado por un Centro de Operaciones de Emergencia móvil. Las cámaras del Bicentenario estarán operativas, luego de que se recuperara cerca del 70% del sistema que antes no funcionaba. Incluso está previsto un simulacro para comprobar el funcionamiento integral del monitoreo.
Para la prevención de incidentes, se realizaron simulacros de evacuación en los sectores clave: el velódromo, el estadio y el predio ferial. Participaron todas las áreas involucradas en la organización. Si bien se prevé un clima sin fenómenos significativos, el protocolo incluye controles previos de estructuras ante la posible presencia de viento, tal como anticipó Protección Civil.
Toda la información para el público —accesos habilitados, objetos permitidos y restricciones— fue centralizada en una plataforma oficial que estará disponible para quienes asistan a la fiesta.
En caso de emergencia o una situación no contemplada, el COE tomará decisiones en tiempo real siguiendo los protocolos de suspensión y evacuación. La Ruta 40 permanecerá operativa durante todo el evento para el tránsito general.
Debido a la magnitud del operativo, durante el fin de semana no se podrán cubrir de manera habitual los encuentros deportivos de distintas ligas, ya que el personal afectado cumplirá turnos extensos desde la tarde hasta la madrugada. El cierre del predio está previsto entre las 3 y las 5 de la mañana.