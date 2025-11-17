El ministro del Interior, Diego Santilli, intensifica esta semana su agenda de reuniones con gobernadores, una acción clave instruida por el presidente Javier Milei para fortalecer el vínculo con el interior y conseguir el apoyo necesario en el Congreso.
Santilli prepara nuevas reuniones con gobernadores, excluyendo a peronistas
El ministro del Interio comienza la semana recibiendo a Alberto Weretilneck en Casa Rosada. El objetivo es asegurar el equilibrio fiscal y las reformas laboral, penal y tributaria.