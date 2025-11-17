"
Santilli prepara nuevas reuniones con gobernadores, excluyendo a peronistas

El ministro del Interio comienza la semana recibiendo a Alberto Weretilneck en Casa Rosada. El objetivo es asegurar el equilibrio fiscal y las reformas laboral, penal y tributaria.

El ministro del Interior, Diego Santilli, intensifica esta semana su agenda de reuniones con gobernadores, una acción clave instruida por el presidente Javier Milei para fortalecer el vínculo con el interior y conseguir el apoyo necesario en el Congreso.

El nuevo ciclo de encuentros comenzará cerca del mediodía de este lunes en Casa Rosada, con la recepción del mandatario rionegrino Alberto Weretilneck.

Según fuentes del Ejecutivo, la meta principal de Santilli es lograr el respaldo de los mandatarios provinciales para la aprobación del Presupuesto 2026 y obtener la luz verde para las reformas laboral, penal y tributaria. El Gobierno Nacional busca prioritariamente sostener la línea del equilibrio fiscal.

En este marco , el funcionario ya mantuvo encuentros con diez gobernadores, entre ellos Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Raúl Jalil (Catamarca), cumpliendo con la intención presidencial de "mantener un diálogo abierto para acordar y trabajar en conjunto".

