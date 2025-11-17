Santilli prepara nuevas reuniones con gobernadores, excluyendo a peronistas

En este marco , el funcionario ya mantuvo encuentros con diez gobernadores, entre ellos Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Raúl Jalil (Catamarca), cumpliendo con la intención presidencial de "mantener un diálogo abierto para acordar y trabajar en conjunto".

Según fuentes del Ejecutivo, la meta principal de Santilli es lograr el respaldo de los mandatarios provinciales para la aprobación del Presupuesto 2026 y obtener la luz verde para las reformas laboral, penal y tributaria. El Gobierno Nacional busca prioritariamente sostener la línea del equilibrio fiscal.

En este marco , el funcionario ya mantuvo encuentros con diez gobernadores, entre ellos Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Raúl Jalil (Catamarca), cumpliendo con la intención presidencial de "mantener un diálogo abierto para acordar y trabajar en conjunto".