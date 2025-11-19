Ulises Bueno echó a Flor Vigna y salieron a la luz los conflictos

Según explicó, a Vigna ya se le habían planteado estas diferencias y finalmente ambas partes acordaron disolver el contrato de manera conjunta. Aunque la colaboración duró cerca de cinco meses, el vínculo no terminó del mejor modo. Etchegoyen sumó otro dato llamativo al señalar: “Ella sigue siguiéndolos en redes sociales, pero la productora Almenara ya no sigue a Flor Vigna, lo cual confirma el distanciamiento”.

El conductor también profundizó en la interna laboral y apuntó a factores personales como parte del conflicto. Tal como afirmó, “Me dijeron que el ego de uno y del otro tuvo un rol clave en todo esto”. Además, mencionó que algunos artistas de la misma productora no tendrían buena relación con Vigna, lo que habría generado tensiones que complicaron aún más el ambiente de trabajo.

Pese a la desvinculación, todavía queda un último vestigio de la cantante dentro de la productora de Ulises. Según precisó Etchegoyen, “Lo único que queda de ella en la empresa es su gigantografía como artista”, una imagen que ahora funciona como único recuerdo de una sociedad breve, intensa y que, finalmente, no logró sostenerse en el tiempo.

¿Ulises Bueno logró superar sus problemas con las drogas gracias al vínculo con su hija?

Ulises Bueno habló a corazón abierto sobre su lucha contra las adicciones y contó que revincularse con su hija Alma fue clave para su recuperación.

En una nota con Gente, el artista cordobés destacó que su hija adolescente fue su "gran inspiración para hacer las cosas bien".

Ulises reconoció que atravesó una etapa oscura, marcada por los excesos y las malas compañías, pero hoy lleva dos años limpio y acompañado por "el amor incondicional" de Alma.

El cordobés mencionó que la joven es parte de su tratamiento. El cantante reveló que se vinculó más con su hija para "no tener recaídas o malos momentos".

"Cuando empecé a tomar conciencia, a recuperarme y a estar bien de salud, empecé a vincularme más con ella y a aferrarme para no tener recaídas o malos momentos", enfatizó.

Por último, Ulises señaló que, tal vez, Alma siga sus pasos algún día. "La música le apasiona, toca la guitarra y canta", compartió, con orgullo y absoluta felicidad.