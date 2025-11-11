Argentina activó un primer tramo del swap con el Tesoro de Estados Unidos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó un primer tramo del swap de monedas acordado con el Tesoro de Estados Unidos, según confirmó el secretario Scott Bessent quien aseguró este martes que "ya obtuvimos una ganancia”.
El funcionario estadounidense reveló que la administración de Javier Milei solicitó poner en funcionamiento "una pequeña parte" del convenio bilateral de monedas, cuyo monto total asciende a US$20.000 millones, según detalló la agencia de noticias Bloomberg.