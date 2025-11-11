Argentina activó un primer tramo del swap con el Tesoro de Estados Unidos

El funcionario estadounidense reveló que la administración de Javier Milei solicitó poner en funcionamiento "una pequeña parte" del convenio bilateral de monedas, cuyo monto total asciende a US$20.000 millones, según detalló la agencia de noticias Bloomberg.

Aunque el monto exacto no fue precisado oficialmente, estimaciones del mercado sugieren que Argentina ya habría utilizado alrededor de US$2.700 millones, que se habría destinado para reembolsar a Estados Unidos dólares empleados en la intervención cambiaria previa a las elecciones.