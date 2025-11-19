Una jornada marcada por distintos procedimientos policiales en San Juan dejó como saldo cinco detenidos en hechos ocurridos en Pocito, Rawson y Chimbas. Los casos, aunque independientes entre sí, tuvieron como denominador común la rápida intervención policial y el secuestro de elementos robados y un arma de fuego.
Operativos en tres departamentos: robos frustrados y portación de arma
