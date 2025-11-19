"
Operativos en tres departamentos: robos frustrados y portación de arma

Tres operativos en Pocito, Rawson y Chimbas terminaron con cinco detenidos por intentos de robo, hurto agravado y portación ilegítima de arma de fuego.

Una jornada marcada por distintos procedimientos policiales en San Juan dejó como saldo cinco detenidos en hechos ocurridos en Pocito, Rawson y Chimbas. Los casos, aunque independientes entre sí, tuvieron como denominador común la rápida intervención policial y el secuestro de elementos robados y un arma de fuego.

En Pocito, dos hombres fueron aprehendidos luego de ser captados por las cámaras de seguridad de un domicilio cuando intentaban sustraer una bomba de agua y otros elementos. Los sospechosos fueron identificados como Alejandro Alexis Lara Firmapaz (29) y Santiago Sahid Araya Chico (19).

El propietario alertó a la Policía y, minutos después, los uniformados encontraron a los jóvenes con los objetos sustraídos. Además, se secuestró un arma de fuego. Ambos quedaron a disposición de la UFI, imputados por hurto en grado de tentativa y tenencia ilegítima de arma de fuego.

En Rawson, un hecho distinto terminó con la detención de Mario Esteban Silva (24), acusado de ingresar a la vivienda de Berta Aidea Giménez (84) tras escalar una reja del ingreso.

Silva sustrajo una cartera de cuerina roja que contenía $210.000 y varias joyas de plata. Fue aprehendido poco después y la Policía recuperó los objetos robados. Ahora está a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por hurto agravado por escalamiento.

El tercer episodio ocurrió en Chimbas, donde la Policía intervino tras recibir un aviso sobre un automóvil Astra cuyos ocupantes portarían un arma. El vehículo fue interceptado en la intersección de Neuquén y Salta.

Los detenidos fueron identificados como Miguel López (31) y Rosa Andrada (28), domiciliados en Reconquista Este. Durante el procedimiento, a cargo de la División Comando Radioeléctrico Norte, se secuestró el arma y ambos quedaron a disposición de la Justicia.

