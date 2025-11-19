Operativos en tres departamentos: robos frustrados y portación de arma

image

En Rawson, un hecho distinto terminó con la detención de Mario Esteban Silva (24), acusado de ingresar a la vivienda de Berta Aidea Giménez (84) tras escalar una reja del ingreso.

Silva sustrajo una cartera de cuerina roja que contenía $210.000 y varias joyas de plata. Fue aprehendido poco después y la Policía recuperó los objetos robados. Ahora está a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por hurto agravado por escalamiento.

DETENIDOS ARMA

El tercer episodio ocurrió en Chimbas, donde la Policía intervino tras recibir un aviso sobre un automóvil Astra cuyos ocupantes portarían un arma. El vehículo fue interceptado en la intersección de Neuquén y Salta.

Los detenidos fueron identificados como Miguel López (31) y Rosa Andrada (28), domiciliados en Reconquista Este. Durante el procedimiento, a cargo de la División Comando Radioeléctrico Norte, se secuestró el arma y ambos quedaron a disposición de la Justicia.