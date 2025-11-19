Explosión en Ullum: una nena en terapia intensiva y pericias en curso

El hecho se produjo durante una presentación de maquetas, cuando un alumno habría rociado con alcohol un volcán realizado para la exposición, lo que desencadenó una explosión que alcanzó de lleno a la menor. La nena fue asistida de inmediato y trasladada primero al Hospital Marcial Quiroga y luego al Hospital Guillermo Rawson, donde permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria. Según informaron fuentes médicas, presenta quemaduras A y B en el 10% del cuerpo, principalmente en el rostro y el torso.

image

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales trabaja en el establecimiento educativo para reconstruir lo sucedido. Los investigadores recaban testimonios de alumnos, docentes y directivos, además de revisar cada elemento vinculado al experimento que produjo la explosión. La causa continúa en pleno desarrollo y no se descarta ninguna línea hasta completar la recolección de evidencia.