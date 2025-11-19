"
Explosión en Ullum: una nena en terapia intensiva y pericias en curso

Una nena de 9 años sufrió quemaduras graves tras una explosión en una escuela de Ullum. La hipótesis inicial apunta a una travesura, pero la UFI continua investigando para establecer responsabilidades.

Un grave accidente escolar ocurrido en el departamento de Ullum dejó a una alumna de 9 años internada en terapia intensiva luego de sufrir quemaduras de consideración durante una exposición de trabajos en la Escuela Elvira de la Riestra de Lainéz. Aunque la principal hipótesis apunta a una travesura de un compañero, las autoridades judiciales confirmaron que la investigación continúa abierta y avanza en profundidad para determinar con precisión qué ocurrió y quiénes son los responsables.

El hecho se produjo durante una presentación de maquetas, cuando un alumno habría rociado con alcohol un volcán realizado para la exposición, lo que desencadenó una explosión que alcanzó de lleno a la menor. La nena fue asistida de inmediato y trasladada primero al Hospital Marcial Quiroga y luego al Hospital Guillermo Rawson, donde permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria. Según informaron fuentes médicas, presenta quemaduras A y B en el 10% del cuerpo, principalmente en el rostro y el torso.

image

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales trabaja en el establecimiento educativo para reconstruir lo sucedido. Los investigadores recaban testimonios de alumnos, docentes y directivos, además de revisar cada elemento vinculado al experimento que produjo la explosión. La causa continúa en pleno desarrollo y no se descarta ninguna línea hasta completar la recolección de evidencia.

La prioridad, indicaron desde la UFI, es determinar si se trató de un accidente derivado de una manipulación imprudente o si existieron omisiones o fallas en los protocolos internos de supervisión durante la actividad escolar. La pesquisa seguirá en los próximos días con nuevas declaraciones y peritajes.

