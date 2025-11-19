Un grave accidente escolar ocurrido en el departamento de Ullum dejó a una alumna de 9 años internada en terapia intensiva luego de sufrir quemaduras de consideración durante una exposición de trabajos en la Escuela Elvira de la Riestra de Lainéz. Aunque la principal hipótesis apunta a una travesura de un compañero, las autoridades judiciales confirmaron que la investigación continúa abierta y avanza en profundidad para determinar con precisión qué ocurrió y quiénes son los responsables.
Explosión en Ullum: una nena en terapia intensiva y pericias en curso
Una nena de 9 años sufrió quemaduras graves tras una explosión en una escuela de Ullum. La hipótesis inicial apunta a una travesura, pero la UFI continua investigando para establecer responsabilidades.