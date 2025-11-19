Cristina Kirchner cruzó las críticas por la reunión en su prisión domiciliaria

Kirchner desestimó las críticas sobre la cantidad de personas en la reunión y sobre "estar haciendo política". "No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal", aclaró, y añadió de forma irónica: "¿hay acaso algo más político que reunirse con candidatos antes de una elección?".

La expresidenta acusó directamente: "Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI".

image

Críticas a la gestión económica de Milei

El eje central de su mensaje fue la crítica a la gestión económica actual, comparándola desfavorablemente con gobiernos anteriores:

Destrucción de empresas y empleos: "Desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo".

Números alarmantes: "Entre noviembre del 2023 y agosto de este año desaparecieron, literalmente, 19.164 empresas; a razón de casi 30 por día. En ese mismo período de tiempo se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados".

"Catástrofe de Milei": Aseguró que "hasta el Gobierno peronista más flojo (...) tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei".

Finalmente, calificó la política de "bajar la inflación con brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados" como digna de un "aprendiz de carnicero".

image

En una posdata, Kirchner también lanzó una fuerte crítica al sistema judicial, sugiriendo: "¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales que primero arman mediáticamente… y los argentinos nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial?".