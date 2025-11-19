Cristina Kirchner cruzó las críticas por la reunión en su prisión domiciliaria
“No es la foto, es la Economía estúpido”, dijo CFK. Criticó el “bestiario mediático” por una foto con economistas y defendió su derecho a la política.
La expresidenta Cristina Kirchner reapareció con un fuerte mensaje en redes sociales, titulando: "No es la foto… es la Economía estúpido". La exmandataria arremetió contra lo que denominó el "bestiario mediático" y el Gobierno de Javier Milei, defendiendo una reunión que mantuvo con economistas.
CFK se refirió a una foto en su prisión domiciliaria de San José 1111, donde se la ve junto a nueve jóvenes economistas que le presentaron propuestas para un "Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI".
Kirchner desestimó las críticas sobre la cantidad de personas en la reunión y sobre "estar haciendo política". "No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal", aclaró, y añadió de forma irónica: "¿hay acaso algo más político que reunirse con candidatos antes de una elección?".
La expresidenta acusó directamente: "Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI".
Críticas a la gestión económica de Milei
El eje central de su mensaje fue la crítica a la gestión económica actual, comparándola desfavorablemente con gobiernos anteriores:
Destrucción de empresas y empleos: "Desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo".
Números alarmantes: "Entre noviembre del 2023 y agosto de este año desaparecieron, literalmente, 19.164 empresas; a razón de casi 30 por día. En ese mismo período de tiempo se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados".
"Catástrofe de Milei": Aseguró que "hasta el Gobierno peronista más flojo (...) tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei".
Finalmente, calificó la política de "bajar la inflación con brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados" como digna de un "aprendiz de carnicero".
En una posdata, Kirchner también lanzó una fuerte crítica al sistema judicial, sugiriendo: "¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales que primero arman mediáticamente… y los argentinos nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial?".