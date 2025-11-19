Milei anticipó nuevas reformas y volvió a defender su programa económico

Durante su intervención, insistió en la importancia de la “batalla cultural” para sostener las ideas de libre mercado que promueve. Cuestionó a la oposición por lo que calificó como “chamanismo económico” y criticó políticas que, según dijo, impulsan la emisión monetaria sin respaldo.

Milei destacó además el desempeño electoral de octubre, al que definió como una ratificación del programa económico: “Fue 41 a 24. Eso se llama primera vuelta”, señaló. Según planteó, ese resultado otorga mayor respaldo legislativo para avanzar con su agenda.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el titular del holding, Eduardo Eurnekian. Desde allí reafirmó que la prioridad del Gobierno seguirá siendo mantener el orden fiscal y ampliar las anclas que, aseguró, sostienen el plan económico, ahora incorporando los ejes político y geopolítico.

En el cierre, el Presidente vinculó sus objetivos de crecimiento con mayores inversiones y empleo. “No podemos permitir que el socialismo frene el proceso de acumulación de capital”, dijo, y sostuvo que el país está ingresando en un “círculo virtuoso” entre actividad económica y batalla cultural.