City Tour gratis: así será el recorrido por la Ciudad en la FNS
La Ciudad ofrecerá un City Tour gratuito los días 20, 21 y 22 de noviembre, con guía especializado y paradas en los principales puntos históricos y culturales en plena Fiesta del Sol.
a Ciudad presenta un City Tour gratuito para redescubrir sus rincones en plena Fiesta del Sol
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció una propuesta turística especial para vecinos, sanjuaninos y visitantes: un recorrido gratuito y guiado por los puntos más emblemáticos del centro capitalino, coincidiendo con los días de mayor actividad de la Fiesta Nacional del Sol.
El paseo, que se realizará el jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre, partirá a las 10:00 desde la Iglesia Catedral rumbo a la Estación San Martín. El City Tour se desarrollará a bordo del bus panorámico y contará con la presencia de un guía especializado que relatará la historia, la arquitectura y los aspectos culturales de distintos sectores de la Ciudad.
El itinerario incluye cinco puntos centrales del patrimonio urbano:
Plaza 25 de Mayo
Estación San Martín
Monumento al General San Martín
Museo de la Historia Urbana
Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento
Durante el trayecto, el bus realizará tres paradas principales: Estación San Martín, Museo de la Historia Urbana y Catedral. En cada una habrá un guía local que brindará una breve reseña para quienes deseen descender, recorrer y volver a subir en el siguiente punto.
Una propuesta pensada para familias y turistas
La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación, busca ofrecer una forma distinta de conocer la Ciudad en un contexto festivo. El recorrido permite apreciar plazas, calles históricas, arquitectura urbana y espacios culturales que forman parte de la identidad local.
Cómo participar
La actividad es completamente gratuita. Para reservar un lugar, los interesados pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 2646317574 o acercarse directamente a la Iglesia Catedral en los días y horarios establecidos para la salida.