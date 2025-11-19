City Tour gratis: así será el recorrido por la Ciudad en la FNS

image

Las paradas del recorrido

El itinerario incluye cinco puntos centrales del patrimonio urbano:

Plaza 25 de Mayo

Estación San Martín

Monumento al General San Martín

Museo de la Historia Urbana

Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento

Durante el trayecto, el bus realizará tres paradas principales: Estación San Martín, Museo de la Historia Urbana y Catedral. En cada una habrá un guía local que brindará una breve reseña para quienes deseen descender, recorrer y volver a subir en el siguiente punto.

Una propuesta pensada para familias y turistas

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación, busca ofrecer una forma distinta de conocer la Ciudad en un contexto festivo. El recorrido permite apreciar plazas, calles históricas, arquitectura urbana y espacios culturales que forman parte de la identidad local.

Cómo participar

La actividad es completamente gratuita. Para reservar un lugar, los interesados pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 2646317574 o acercarse directamente a la Iglesia Catedral en los días y horarios establecidos para la salida.