Que proyecta Milei y sus reformas para el régimen laboral, impositivo y penal

Otro punto del debate surgió a partir del artículo 197 bis del proyecto de Diez, que habilitaría jornadas laborales de hasta 12 horas. Aunque especialistas en derecho labo

ral advirtieron que esta amplitud es posible dentro del texto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, negó públicamente que el Gobierno esté evaluando incluir este cambio. En paralelo, el oficialismo analiza modificar la manera en la que se definen los aumentos salariales, reemplazando las paritarias tradicionales por esquemas dinámicos basados en productividad. Para las PyMEs, el proyecto también contempla la posibilidad de cancelar indemnizaciones y multas laborales en hasta 12 cuotas mensuales.

En materia tributaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno apuntará a un esquema más simple y con menos tributos. Una de las modificaciones en estudio es un nuevo IVA compartido entre Nación y provincias, donde el Estado nacional retendría un 9% y cada provincia podría aplicar un porcentaje adicional hasta completar el tope del 21%. Para los especialistas, esta división busca equilibrar recursos y dar más margen fiscal a las jurisdicciones. Entre las medidas mencionadas también aparece la eliminación del impuesto al cheque, aunque su implementación está atada a la consolidación del superávit fiscal. El diagnóstico es conocido: Argentina cuenta con más de 150 impuestos, de los cuales solo una docena explican la mayor parte de la recaudación.

El tercer eje del paquete es la reforma penal que el Presidente presentó públicamente en octubre junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La propuesta incorpora cambios estructurales: la imprescriptibilidad de delitos gravísimos —como homicidios, abusos sexuales, trata y narcotráfico—, el agravamiento de penas para delitos comunes y la creación de nuevas figuras vinculadas al entorno digital. El homicidio simple podría trepar a penas de hasta 30 años, y delitos como robos de celulares, entraderas, estafas piramidales y siniestros viales tendrían sanciones más severas.

El proyecto suma un capítulo completo sobre delitos informáticos. Allí se tipifica la creación de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial, el fraude digital y los ciberataques. También se incorporan figuras hasta ahora inexistentes como pornovenganza, secuestro virtual, stealthing y violencia organizada, además de sanciones más duras para el grooming y la difusión de material de abuso infantil.

La iniciativa incluye además un rediseño del delito de enriquecimiento ilícito, nuevas figuras vinculadas a sustancias peligrosas en causas de narcotráfico, y el concepto de seguimiento socio-judicial para condenados por delitos graves. A esto se suman medidas que refuerzan la responsabilidad penal de las personas jurídicas y un capítulo destinado a delitos familiares, como hostigamiento y maltrato.

Con el Congreso renovado y el oficialismo fortalecido, el Gobierno se prepara para intentar avanzar con estas reformas. El contenido final dependerá de las negociaciones políticas, pero el rumbo ya fue marcado públicamente por el propio Presidente y sus ministros.