Polémica declaración de Mariana Brey que provocó la reacción de Jorge Rial

¿Cómo fue el tenso cara a cara entre Mariana Brey y Nancy Pazos durante una nota?

Hace algunas semanas, en el programa A la Barbarossa (Telefe), Mariana Brey y Nancy Pazos protagonizaron un fuerte cruce en vivo mientras discutían las repercusiones que dejó el mensaje en cadena nacional de septiembre del presidente Javier Milei.

"Vos formas parte de esa oposicisión, una oposicion golpista que no quiere que el presidente termine su mandato", lanzó Brey contra Pazos. La periodista reaccionó con evidente enojo y fue necesario que Georgina Barbarossa interviniera para calmar la situación.

Con el correr de los días, se supo que Nancy tenía la intención de llevar a la Justicia a Brey por esas declaraciones, lo que encendió aún más la disputa entre ambas y mantuvo el conflicto en el centro de la escena mediática.

Tiempo después, en una entrevista con Intrusos (América TV), Pazos estaba dando declaraciones cuando Mariana apareció sorpresivamente en el estudio, generando un nuevo intercambio cargado de tensión entre las dos.

image

"Estoy chocha, feliz, veremos qué pasa, ya nominada es un premio para mí. Es la cuarta nominición pero hasta ahora no lo gané nunca, algún día lo voy a ganar supongo", expresó Brey al referirse a su candidatura como mejor panelista en los Premios Martín Fierro de Cable 2025. Nancy respondió con ironía: "Bienvenida al club". Y Mariana agregó con una sonrisa: "Cumplimos los años con un día de diferencia, las dos tenemos carácter fuerte, mucho más en común de lo que queremos".

"A esta altura creo que se lo merece ella", retrucó Pazos. Brey, por su parte, sumó: "El día que estemos ahí primer plano a Nancy a ver cómo reacciona. Me voy porque tengo que hacer Bondi sino me quedo encantada en la nota".

Sin embargo, apenas se retiró, Mariana regresó para tomar el micrófono y despejar una incógnita: "Le tengo que hacer una pregunta a Nancy, puede ser: ¿el juicio sigue en pie o te arrepentiste?".

"Ayer de hecho le pregunté al abogado qué onda y calculo que ya hicieron todas las cosas que tenían que hacer", contestó con firmeza Pazos. Brey reaccionó sorprendida: "O sea que va para adelante, me vas a llevar a Tribunales. Perfecto, era todo lo que quería saber".

Por último, Nancy cerró con una reflexión contundente: "Va a aprender a no decir barbaridades. Después me dicen si yo la busco y estaba acá. Ella me acusó de un delito y eso está mal, eso no se hace y menos si no te haces cargo, y no se hace cargo porque lo toma como una broma. Para mí no es broma que alguien te acuse de querer antentar contra la democracia. Se va a enterar en Tribunales".