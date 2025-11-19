"
Alerta por fuerte viento sur este jueves: ráfagas podrían llegar a 80 km/h

Según informó La Chica del Clima, el viento sur ingresará alrededor del mediodía, pero se intensificará entre las 20 y las 3 de la madrugada, con ráfagas muy fuertes. Piden extremar precauciones al aire libre.

Aunque este miércoles la jornada transcurre con calor y cielo mayormente despejado, la atención está puesta en lo que ocurrirá el jueves. De acuerdo con la información difundida por La Chica del Clima, durante el mediodía comenzará a ingresar viento sur, pero el momento crítico llegará por la noche.

Entre las 20 horas del jueves y las 3 de la madrugada del viernes se esperan ráfagas muy intensas, que podrían alcanzar los 80 km/h. Debido a la magnitud prevista, recomiendan a la población tomar precauciones si permanece al aire libre durante ese tramo horario.

La advertencia se orienta especialmente a quienes circulen en zonas descampadas, conduzcan vehículos livianos o tengan objetos sueltos en patios y balcones.

