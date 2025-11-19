Alerta por fuerte viento sur este jueves: ráfagas podrían llegar a 80 km/h

Entre las 20 horas del jueves y las 3 de la madrugada del viernes se esperan ráfagas muy intensas, que podrían alcanzar los 80 km/h. Debido a la magnitud prevista, recomiendan a la población tomar precauciones si permanece al aire libre durante ese tramo horario.

La advertencia se orienta especialmente a quienes circulen en zonas descampadas, conduzcan vehículos livianos o tengan objetos sueltos en patios y balcones.