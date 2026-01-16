Cómo es el espacio donde Milei convive con sus "hijitos de cuatro patas"

El lugar, según describió, no es una oficina tradicional: “Es una cabañita que tiene una cama, un escritorio, aire acondicionado, televisión y una kitchenette con una heladerita. El Presidente trabaja todo el día desde ahí y duerme ahí”, afirmó.

Aracre también se refirió a las características de los animales y a la estricta organización de su día a día. “Son perros que necesitan tener su rutina: momento de descanso, de comida y de recreación”, explicó, y señaló que cuando los conoció estaban en su horario de descanso dentro del canil.

image

Sobre las personalidades, indicó que cada uno es distinto. “Conan es más tranquilo, muy simpático, y Junior, el más chico, es más juguetón”, relató. Incluso mencionó que uno de ellos “es medio bravo y hay que dominarlo”.

Finalmente, el economista agregó detalles sobre las preferencias del mandatario en ese entorno. “Es un ambiente con poca luz, a él le gusta así”, comentó, y explicó que el uso frecuente del mameluco tiene una razón práctica: “Cuando se tira al piso a jugar con los perros, si la tela no es fuerte, se rompe y te ensucian todo”.

Las declaraciones aportaron una mirada inédita sobre la vida cotidiana del Presidente y su vínculo con los animales, un aspecto personal que hasta ahora se mantenía con escasa exposición pública.