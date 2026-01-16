Los perros de Javier Milei, a quienes el Presidente suele llamar sus “hijitos de cuatro patas”, volvieron a quedar en el centro de la atención pública tras una revelación que despejó parte del misterio que los rodea. En las últimas horas, el economista Antonio Aracre brindó detalles sobre dónde viven, cómo es su rutina y de qué manera conviven con el mandatario dentro de la Quinta de Olivos.
Cómo es el espacio donde Milei convive con sus "hijitos de cuatro patas"
Un allegado al Presidente contó que los perros de Javier Milei duermen con él en una cabaña construida dentro de la Quinta de Olivos, reveló cómo es ese espacio y brindó detalles sobre la rutina y convivencia diaria con los animales.