"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Javier Milei

Cómo es el espacio donde Milei convive con sus "hijitos de cuatro patas"

Un allegado al Presidente contó que los perros de Javier Milei duermen con él en una cabaña construida dentro de la Quinta de Olivos, reveló cómo es ese espacio y brindó detalles sobre la rutina y convivencia diaria con los animales.

Los perros de Javier Milei, a quienes el Presidente suele llamar sus “hijitos de cuatro patas”, volvieron a quedar en el centro de la atención pública tras una revelación que despejó parte del misterio que los rodea. En las últimas horas, el economista Antonio Aracre brindó detalles sobre dónde viven, cómo es su rutina y de qué manera conviven con el mandatario dentro de la Quinta de Olivos.

Durante una entrevista radial, Aracre explicó que se trata de cinco perros de gran porte, de alrededor de 80 kilos cada uno, que cuentan con espacios propios y horarios definidos. Según relató, el Presidente vive y trabaja frente al sector donde están los caniles y, por las noches, duerme con ellos.

image

“Duermen con él en una cabaña que mandó a construir”, aseguró el exCEO de Syngenta. En ese sentido, detalló que el espacio funcionaba originalmente como una sala de herramientas, pero que Milei “lo remodeló bajo su propio estipendio y lo convirtió en una pequeña cabaña”.

Te puede interesar...

El lugar, según describió, no es una oficina tradicional: “Es una cabañita que tiene una cama, un escritorio, aire acondicionado, televisión y una kitchenette con una heladerita. El Presidente trabaja todo el día desde ahí y duerme ahí”, afirmó.

Aracre también se refirió a las características de los animales y a la estricta organización de su día a día. “Son perros que necesitan tener su rutina: momento de descanso, de comida y de recreación”, explicó, y señaló que cuando los conoció estaban en su horario de descanso dentro del canil.

image

Sobre las personalidades, indicó que cada uno es distinto. “Conan es más tranquilo, muy simpático, y Junior, el más chico, es más juguetón”, relató. Incluso mencionó que uno de ellos “es medio bravo y hay que dominarlo”.

Finalmente, el economista agregó detalles sobre las preferencias del mandatario en ese entorno. “Es un ambiente con poca luz, a él le gusta así”, comentó, y explicó que el uso frecuente del mameluco tiene una razón práctica: “Cuando se tira al piso a jugar con los perros, si la tela no es fuerte, se rompe y te ensucian todo”.

Las declaraciones aportaron una mirada inédita sobre la vida cotidiana del Presidente y su vínculo con los animales, un aspecto personal que hasta ahora se mantenía con escasa exposición pública.

Temas

Te puede interesar