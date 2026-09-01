A cuatro años del atentado, Máximo kirchner pidió la candidatura de CFK

La movilización se produjo en la misma fecha en la que, cuatro años atrás, Fernando Sabag Montiel apuntó con un arma contra la cabeza de Cristina y gatilló a centímetros de su rostro cuando la entonces vicepresidenta saludaba a militantes frente a su domicilio de Juncal y Uruguay. El disparo no salió.

Con un tono de campaña, el dirigente de La Cámpora pidió bajar el nivel de confrontación dentro del peronismo y poner el foco en la situación económica. Durante su discurso reclamó “hablar menos de algunos quilombos que tenemos” y dedicar más esfuerzos a explicar los problemas económicos del país.

También reclamó avances en la investigación por el atentado y dejó planteada la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a ser candidata de cara a 2027. Al finalizar su intervención, sonó la canción “Soy de quien no ha de morir” y Cristina salió al balcón del departamento para saludar a los militantes.

La expresidenta apareció vestida de jean y saludó durante varios minutos, mientras desde la calle le cantaban “Cristina presidenta”. Incluso hizo gestos de corazones hacia la multitud.

El acto había comenzado minutos después de las 18 con la lectura del documento “La democracia no admite la eliminación del adversario”, firmado por dirigentes peronistas y referentes de otros espacios.

El texto cuestionó los discursos de odio, las fake news y lo que sus firmantes definieron como lawfare. Uno de los reclamos centrales estuvo relacionado con la investigación del atentado ocurrido hace cuatro años y la falta de avances sobre los posibles autores intelectuales.

Kicillof fue uno de los grandes ausentes

Uno de los datos políticos de la jornada fue la ausencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien tampoco firmó el documento leído frente al departamento. El faltazo volvió a dejar expuesta la distancia entre el mandatario bonaerense y el núcleo duro del cristinismo.

Desde el entorno de Kicillof señalaron que no había sido convocado. De todos modos, el gobernador se pronunció durante el día a través de X y sostuvo que Cristina Kirchner está “injustamente detenida”.

También cuestionó que, a cuatro años del atentado, la investigación no haya determinado quiénes fueron sus autores intelectuales. “Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”, sostuvo Kicillof.

El gobernador vinculó esa situación con la condena de la expresidenta y afirmó que se trata de “dos caras de una misma moneda”, al tiempo que reclamó que se avance en la investigación.