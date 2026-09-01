La evidencia detrás de un crimen y cómo evolucionó la criminalística

“Hoy tenemos un cambio de paradigma donde estas herramientas nos permiten tener un registro visual para comprobar los sentidos de circulación, velocidad y teorías reales de cada declaración”, explicaron los especialistas consultados.

El registro permite reconstruir la cronología previa al impacto y establecer por dónde circulaban los vehículos. A esa información se suman las huellas de frenada, las fotografías, los daños y las posiciones finales.

“Las cámaras de seguridad son una evidencia de gran valor. Con ellas se puede realizar una cronología de circulación que nos permite determinar, previo al impacto, por dónde y cómo venía circulando” un vehículo, señalaron.

Por eso, una primera versión puede cambiar completamente cuando aparecen los elementos objetivos. Consultados sobre cuánto puede alejarse esa primera impresión de lo que finalmente demuestra una investigación, fueron contundentes: “Mucho”.

Y explicaron que sin pruebas concretas no es posible elaborar un dictamen pericial objetivo.

En un homicidio tampoco existe una única herramienta. Fotografía, planimetría, medicina legal, balística y análisis de rastros pueden aportar piezas diferentes de una misma reconstrucción. “Lo primero que el perito busca son los indicios microscópicos o latentes, es decir, que están pero a simple vista no pueden observarse”, explicaron.

Para localizarlos pueden utilizarse diferentes técnicas. Una de ellas es el luminol, que permite orientar la búsqueda de posibles rastros de sangre. Pero incluso en ese caso hay una diferencia entre encontrar algo y demostrar qué es.

Una mancha puede tener apariencia de sangre y necesitar posteriormente otros análisis para confirmar su naturaleza. En otras palabras, ver no siempre significa demostrar.

El celular se convirtió en una nueva escena

El teléfono también pasó a ocupar un lugar central en las investigaciones. Conversaciones, llamadas, fotografías, videos, ubicaciones y registros de actividad pueden ayudar a reconstruir qué ocurrió antes, durante o después de un delito.

Pero encontrar esa información no alcanza. “Lo importante no es solamente encontrar esa información, sino saber preservarla correctamente”, remarcaron los peritos.

La evidencia digital debe mantener su integridad y trazabilidad. Es decir, los investigadores deben poder establecer de dónde salió un archivo, cómo fue obtenido y qué ocurrió con él durante todo el proceso.

“El desafío no es solamente encontrar evidencia digital, sino poder demostrar su autenticidad, integridad y trazabilidad”, explicaron. Por eso, una captura de pantalla puede aportar información, pero cuando se necesita realizar un análisis forense, el archivo original puede resultar determinante.

La inteligencia artificial también cambió el desafío

La posibilidad de crear imágenes, videos y audios artificiales cada vez más realistas agregó un nuevo problema. Que un contenido parezca verdadero ya no es suficiente.

Los peritos deben analizar el archivo, verificar su origen, sus características y buscar posibles signos de alteración. Para eso, nuevamente, conservar el material original resulta fundamental. La tecnología, así, sirve para investigar, pero también obliga a desarrollar nuevas herramientas para determinar qué contenido puede ser considerado auténtico.

San Juan también tiene nuevas huellas

Los cambios tecnológicos también acompañaron una transformación en los delitos que deben investigarse. “San Juan creció gradualmente en delitos informáticos, siniestros viales, homicidios, falsificaciones, entre otros”, señalaron los especialistas.

Ese escenario requiere cada vez más trabajo interdisciplinario. Una causa puede necesitar una cámara, una pericia accidentológica, el análisis de un teléfono, un estudio balístico o una investigación documental.

Y allí aparece uno de los principios clásicos de la criminalística, el principio de intercambio de Locard: todo contacto entre personas, objetos o superficies puede dejar un vestigio. En términos simples, cada contacto puede dejar una huella.

La evidencia por encima de cualquier hipótesis

Más allá de cámaras, celulares, luminol o inteligencia artificial, los peritos consultados coincidieron en un punto: la criminalística no busca confirmar una teoría, sino determinar qué puede sostenerse con evidencia.

Una escena puede sugerir una explicación, un testimonio puede aportar otra y una cámara puede contradecir ambas. Un pequeño rastro también puede abrir una nueva línea de investigación. El trabajo pericial consiste justamente en encontrar esos elementos, preservarlos, analizarlos y explicar qué significan.

En el Día del Criminalista, desde la Consultora Pericial C&M remarcaron que esa tarea requiere objetividad y trabajo interdisciplinario, ya que los informes periciales aportan elementos técnicos que luego pueden ser utilizados por fiscales y jueces para tomar decisiones dentro de una investigación.

La tecnología cambió las herramientas. El principio, sin embargo, sigue siendo el mismo: una evidencia no vale por lo que parece contar, sino por lo que técnicamente puede demostrar.

Por Gabriel Rotter.