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Dos exfuncionarias de ANMAT, procesadas por el caso del fentanilo contaminado

Nélida Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del INAME, fueron procesadas sin prisión preventiva por la causa que investiga las muertes vinculadas al fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El juez federal Ernesto Kreplak procesó este martes a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora del INAME, en la investigación por el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Ambas fueron consideradas, en principio, partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales. El expediente contabiliza hasta el momento 134 víctimas, de las cuales 90 murieron, según la resolución.

Las dos exfuncionarias seguirán en libertad, ya que el procesamiento fue dictado sin prisión preventiva. Sin embargo, tienen prohibido salir del país, deberán presentarse una vez al mes ante la Policía Federal, entregar sus documentos de viaje y no podrán mantener contacto con personas vinculadas con la ANMAT y el INAME.

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Además, Kreplak dispuso para cada una un embargo de $500.000 millones y la inhibición general de bienes.

El rol que les atribuye el juez

Según el fallo, las autoridades sanitarias conocían las irregularidades detectadas en los laboratorios y contaban con herramientas administrativas para impedir que continuaran produciendo en esas condiciones.

El juez cuestionó especialmente la actuación de Mantecón Fumadó, a quien atribuyó demoras en la emisión de cartas de advertencia contra los laboratorios. En el caso de HLB Pharma, sostuvo que el proyecto que contemplaba la prohibición de comercializar sus productos permaneció sin firmar durante más de cuatro meses.

Respecto de Bisio, Kreplak consideró que, como máxima autoridad de la ANMAT, tenía facultades para intervenir ante eventuales irregularidades dentro del INAME.

La causa investiga la circulación de fentanilo contaminado y sus consecuencias sanitarias. Hasta el momento, además de las 90 muertes, el expediente registra personas con lesiones graves, gravísimas y leves.

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