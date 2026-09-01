El juez federal Ernesto Kreplak procesó este martes a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora del INAME, en la investigación por el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
Dos exfuncionarias de ANMAT, procesadas por el caso del fentanilo contaminado
Nélida Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del INAME, fueron procesadas sin prisión preventiva por la causa que investiga las muertes vinculadas al fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.