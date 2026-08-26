La Justicia puso nuevamente la lupa sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. El juez Rodrigo Giménez Uriburu, encargado de controlar la ejecución de la condena que cumple la expresidenta por la causa Vialidad, pidió revisar en detalle sus movimientos dentro del edificio de San José 1111.
CFK, la terraza y el piso de abajo: el juez pidió un detalle de sus movimientos
El juez Rodrigo Giménez Uriburu pidió a la oficina que monitorea a Cristina Kirchner un detalle de sus desplazamientos dentro del edificio donde cumple prisión domiciliaria.