CFK, la terraza y el piso de abajo: el juez pidió un detalle de sus movimientos

El magistrado solicitó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) un informe específico sobre los desplazamientos registrados por el sistema de monitoreo. La intención es determinar si los movimientos consignados como salidas dentro del edificio correspondieron efectivamente al uso de la terraza.

La autorización judicial establece que Cristina puede utilizar ese espacio común una vez por día, entre las 6 y las 20, durante un máximo de dos horas. Por eso, el tribunal busca conocer con precisión los horarios de salida y regreso y verificar que esos movimientos se ajusten a las condiciones fijadas.