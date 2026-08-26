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CFK, la terraza y el piso de abajo: el juez pidió un detalle de sus movimientos

El juez Rodrigo Giménez Uriburu pidió a la oficina que monitorea a Cristina Kirchner un detalle de sus desplazamientos dentro del edificio donde cumple prisión domiciliaria.

La Justicia puso nuevamente la lupa sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. El juez Rodrigo Giménez Uriburu, encargado de controlar la ejecución de la condena que cumple la expresidenta por la causa Vialidad, pidió revisar en detalle sus movimientos dentro del edificio de San José 1111.

El magistrado solicitó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) un informe específico sobre los desplazamientos registrados por el sistema de monitoreo. La intención es determinar si los movimientos consignados como salidas dentro del edificio correspondieron efectivamente al uso de la terraza.

La autorización judicial establece que Cristina puede utilizar ese espacio común una vez por día, entre las 6 y las 20, durante un máximo de dos horas. Por eso, el tribunal busca conocer con precisión los horarios de salida y regreso y verificar que esos movimientos se ajusten a las condiciones fijadas.

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El pedido adquirió especial relevancia después de que se conociera que María Soledad Calle, una dirigente vinculada a La Cámpora, compró el departamento ubicado inmediatamente debajo del de la expresidenta.

En paralelo, Giménez Uriburu pidió información al juez federal Julián Ercolini sobre la investigación que alcanza a Calle y al exsecretario general de la UOM, Abel Furlán. En ese expediente también se analiza el origen del dinero utilizado para adquirir el inmueble.

La revisión, por ahora, no implica una nueva sanción contra Cristina Kirchner, sino un control sobre el cumplimiento de las condiciones de su prisión domiciliaria. El objetivo del tribunal es reconstruir qué movimientos registró el sistema y a qué lugares correspondieron dentro del edificio.

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