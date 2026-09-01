Caputo se reunió con Bessent, quien elogió el programa económico

¿Qué expresó Bessent?

Al respecto, Bessent marcó que la “Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental” y sostuvo: “Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo. Así que, como usted mencionó, estamos viendo cambios en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”.

Lo propio valió una sonrisa del ministro Caputo, que dijo que es “un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el presidente Javier Milei”, reconoció en su cuenta de X el ministro Caputo.

Caputo a solas con Bessent

Además de repasar la relación entre Argentina y EEUU, entre los temas tratados Caputo le consultó a Bessent sobre su mirada de la crisis en Medio Oriente, la cual genera consecuencias en mercados globales y economías locales.

En este punto, el secretario del Tesoro, Bessent, fue el diseñador de las penas comerciales en contra de Irán, pero también tiene un rol importante al establecer las disposiciones que sean necesarias para sujetar la inflación local.

Lo cierto es que, hasta ahora, no está obteniendo resultados precisos, ya que Irán sigue al control del estrecho de Ormuz, China se muestra reacia y la Unión Europea criticó tanto el sentido como su alcance.