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La reforma electoral que el Gobierno quiere llevar al Senado en septiembre

Karina Milei encabezó una reunión de la mesa política en Casa Rosada buscando abrir en el Senado el debate por la reforma electoral desde el 15 de septiembre y avanzar con la eliminación de las primarias.

l Gobierno ya puso fecha para uno de los debates políticos centrales de cara a las elecciones de 2027. La mesa política del oficialismo, encabezada este martes por Karina Milei, definió que buscará comenzar el tratamiento en comisiones del Senado de la reforma electoral a partir del 15 de septiembre, con la eliminación de las PASO como uno de los principales objetivos.

El encuentro en Casa Rosada se extendió durante poco más de dos horas y sirvió además para ordenar la estrategia parlamentaria del Ejecutivo frente a otros proyectos que pretende impulsar en el Congreso.

El oficialismo busca avanzar con la eliminación de las PASO

La supresión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias aparece como uno de los ejes de la reforma electoral que el Gobierno pretende aprobar antes de las elecciones presidenciales de 2027.

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La medida no solo modificaría el esquema electoral nacional, sino que también tendría impacto sobre la forma en que los distintos espacios políticos definen sus candidaturas y resuelven sus internas.

La intención oficial es comenzar a discutir el proyecto en las comisiones del Senado desde el 15 de septiembre, para luego avanzar con su tratamiento en el recinto si consigue reunir los consensos necesarios.

Durante la reunión de la mesa política también se repasó el escenario legislativo de otros proyectos que forman parte de la agenda oficialista. Entre ellos aparece la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados y ahora debe avanzar en el Senado.

También se analizó la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, otra de las iniciativas que el Ejecutivo busca llevar adelante en el Congreso.

La cúpula libertaria, además, evaluó el escenario que se presentará el 9 de septiembre en Diputados, donde bloques opositores intentarán avanzar con iniciativas relacionadas con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias.

La visita del papa León XIV también estuvo en la agenda

La reunión no estuvo concentrada exclusivamente en el Congreso. Otro de los temas abordados fue la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. En ese marco, Karina Milei había recibido el lunes en la Casa Rosada a autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y a integrantes de la avanzada del Vaticano.

El encuentro estuvo encabezado por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y tuvo como objetivo comenzar a definir aspectos organizativos y posibles itinerarios para la visita papal.

Malvinas y los próximos movimientos del Gobierno

La jornada también incluyó una reunión encabezada por Javier Milei con su Gabinete, en la que se coordinaron las distintas posiciones del Gobierno frente a las exposiciones y foros que tendrán lugar durante la cumbre “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”. Además, se repasaron los principales indicadores económicos y los que el oficialismo considera “logros del plan económico”.

Las negociaciones diplomáticas vinculadas con Malvinas también formaron parte de la agenda política del Ejecutivo, en una jornada en la que el Gobierno comenzó a ordenar sus próximos movimientos tanto en el Congreso como en materia de política exterior.

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