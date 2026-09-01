La reforma electoral que el Gobierno quiere llevar al Senado en septiembre

La medida no solo modificaría el esquema electoral nacional, sino que también tendría impacto sobre la forma en que los distintos espacios políticos definen sus candidaturas y resuelven sus internas.

La intención oficial es comenzar a discutir el proyecto en las comisiones del Senado desde el 15 de septiembre, para luego avanzar con su tratamiento en el recinto si consigue reunir los consensos necesarios.

Durante la reunión de la mesa política también se repasó el escenario legislativo de otros proyectos que forman parte de la agenda oficialista. Entre ellos aparece la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados y ahora debe avanzar en el Senado.

También se analizó la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, otra de las iniciativas que el Ejecutivo busca llevar adelante en el Congreso.

La cúpula libertaria, además, evaluó el escenario que se presentará el 9 de septiembre en Diputados, donde bloques opositores intentarán avanzar con iniciativas relacionadas con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias.

La visita del papa León XIV también estuvo en la agenda

La reunión no estuvo concentrada exclusivamente en el Congreso. Otro de los temas abordados fue la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. En ese marco, Karina Milei había recibido el lunes en la Casa Rosada a autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y a integrantes de la avanzada del Vaticano.

El encuentro estuvo encabezado por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y tuvo como objetivo comenzar a definir aspectos organizativos y posibles itinerarios para la visita papal.

Malvinas y los próximos movimientos del Gobierno

La jornada también incluyó una reunión encabezada por Javier Milei con su Gabinete, en la que se coordinaron las distintas posiciones del Gobierno frente a las exposiciones y foros que tendrán lugar durante la cumbre “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”. Además, se repasaron los principales indicadores económicos y los que el oficialismo considera “logros del plan económico”.

Las negociaciones diplomáticas vinculadas con Malvinas también formaron parte de la agenda política del Ejecutivo, en una jornada en la que el Gobierno comenzó a ordenar sus próximos movimientos tanto en el Congreso como en materia de política exterior.