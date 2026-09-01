"Día intenso": el recorrido de la Vicepresidenta por San Juan

Durante esa actividad participó de una cata de aceite de oliva con jurados internacionales, una de las propuestas vinculadas a la producción olivícola que se desarrollaron durante su paso por la provincia.

En su cuenta de X, Villarruel resumió parte de la jornada con un mensaje breve: “Día intenso en San Juan, arranqué reuniéndome con el Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego”.

Al mediodía, la agenda tomó otro eje productivo. Villarruel participó de un conversatorio organizado por la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa), realizado en la localidad de Las Tapias, en Albardón.

La actividad estuvo enfocada en el sector minero y en la realidad de los proveedores que forman parte de esa cadena productiva.

Posteriormente participé de la ArgOliva 2026 donde en la Universidad Católica de San Juan se realizó una cata de aceite de oliva con la presencia de jurados internacionales. pic.twitter.com/3eZlSzEoRO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 2, 2026

Por la tarde, la vicepresidenta se trasladó hasta San Martín, donde visitó una sede del INTA y recorrió el Banco de Germoplasma de Olivo. El espacio cuenta con una de las cuatro colecciones mundiales de olivos reconocidas por el Consejo Oleícola Internacional y funciona como reserva de diversidad genética de esta especie.

Recorrí la planta industrial de ARCOR donde se procesa el tomate desde el productor hasta su packaging para consumo del mercado interno e internacional. San Juan es la mayor productora de tomate industrial del país. pic.twitter.com/lhhlPvp37t — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 2, 2026

La colección se encuentra en un predio de 15 hectáreas, donde reúne más de 200 variedades de olivo y más de 300 accesiones. Los ejemplares se conservan como plantas vivas para preservar características genéticas seleccionadas y transmitidas durante miles de años.

Gracias Policía de San Juan por acompañarme en esta visita a la hermosa y soleada Provincia de San Juan! pic.twitter.com/ohUaAUgY9O — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 2, 2026

Así, la visita de Villarruel combinó el encuentro institucional con el Gobierno provincial y un recorrido por dos de las actividades que tienen fuerte presencia en la economía sanjuanina: la minería y la producción olivícola.