Vuelven Moni y María Elena: Telefe apostaría a un SpinOff en formato vertical

El proyecto se enmarca en la estrategia del canal para captar audiencias jóvenes y digitales, con capítulos breves y dinámicos adaptados a redes sociales y plataformas móviles. En ese camino, Telefe ya viene impulsando contenidos similares con figuras como Wanda Nara y Maxi López.

Con este nuevo formato, la señal busca combinar nostalgia, innovación y cercanía con el público, revalorizando una marca histórica desde una mirada actual.

La realización de la serie también marca el final de un prolongado distanciamiento entre Peña y Rivas. En 2023, la actriz que interpretaba a María Elena decidió no participar en la versión teatral de la comedia, cuestionando el contenido de los guiones por considerarlos machistas.

image

En ese contexto, el personaje fue reemplazado por Azucena, interpretada por Jorgelina Aruzzi, lo que generó tensiones internas y declaraciones cruzadas. Peña llegó a reconocer públicamente que el vínculo entre ambas se había enfriado tras ese episodio.

Incluso, en entrevistas con figuras como Marcelo Polino, la actriz admitió que el contacto se había interrumpido. También, en programas como LAM, conducido por Ángel de Brito, se difundieron fragmentos de los mails en los que Rivas expresaba su disconformidad con el enfoque humorístico de la obra.

En esos mensajes, la actriz cuestionaba chistes vinculados al veganismo, la estética femenina y los estereotipos de género, y reclamaba una actualización del humor acorde a los nuevos tiempos.

Con este nuevo acuerdo, ambas artistas parecen haber dejado atrás las diferencias para apostar a un proyecto en común. Según trascendió, el objetivo central es volver a conectar con el público desde la comedia, en un contexto social donde el entretenimiento liviano y cercano cobra cada vez más valor.

Peña, que ya adelantó su regreso al teatro para los próximos años, viene sosteniendo que su prioridad es “hacer reír porque la gente lo necesita”, una consigna que también atraviesa esta nueva producción.

image

El spin-off no solo representa el regreso de una dupla icónica, sino también una prueba clave para la industria nacional en tiempos de transformación digital. La combinación entre personajes clásicos y formatos innovadores podría marcar un nuevo camino para las ficciones locales.

Si el proyecto logra consolidarse, Moni y María Elena volverán a conquistar a generaciones distintas, ahora desde la pantalla del celular.