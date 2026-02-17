Escándalo en Champions: Vinícius denunció racismo ante Prestianni

image

El reglamento establece que, ante este tipo de situaciones, los encuentros pueden suspenderse sin importar la instancia ni el momento del juego. Por ese motivo, el cuerpo arbitral revisó imágenes y registros audiovisuales para intentar esclarecer lo sucedido.

Tras varios minutos de análisis, los árbitros no lograron confirmar el presunto insulto. En el momento señalado, Prestianni se había cubierto la boca con su camiseta, lo que impidió verificar sus palabras. Sin pruebas contundentes, y luego de casi diez minutos de demora, el partido se reanudó en el Estádio da Luz.

Durante la revisión, Vinícius se sentó en el banco de suplentes en señal de protesta, mientras jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos discutían dentro del campo. En las tribunas, los hinchas del Benfica reaccionaron con silbidos y cánticos contra el delantero brasileño, lo que incrementó el clima de tensión.

Aunque el encuentro pudo completarse sin nuevos incidentes, el episodio dejó una fuerte marca en el desarrollo del partido. Por el momento, ninguno de los clubes emitió un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, no se descarta que el caso sea analizado por la UEFA y la FIFA, en el marco de sus políticas contra la discriminación.

En caso de surgir nuevas pruebas, podrían abrirse actuaciones disciplinarias.