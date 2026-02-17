Volcó una camioneta en Rawson y un hombre de 70 años terminó internado

Según informaron fuentes policiales, la camioneta —una Toyota Hilux de color gris— circulaba en sentido este-oeste cuando, por motivos que aún se investigan, perdió estabilidad y protagonizó un vuelco.

El rodado quedó recostado sobre uno de sus costados, lo que provocó que el conductor quedara atrapado en el interior sin poder salir por sus propios medios. Testigos que presenciaron el siniestro alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida intervención.

Personal de la Policía de San Juan acudió al lugar y trabajó en el rescate del hombre, de aproximadamente 70 años, logrando asistirlo y ayudarlo a salir del vehículo. Posteriormente, fue atendido por personal sanitario en el lugar y trasladado al Hospital Rawson, donde permanece bajo observación mientras se realizan los estudios médicos correspondientes.

Hasta el momento, no trascendió oficialmente el diagnóstico ni la gravedad de las lesiones. Efectivos policiales y personal de Tránsito trabajaron en la zona para garantizar la seguridad vial y realizar las pericias necesarias.

Las autoridades indicaron que la mecánica del accidente aún no fue determinada y continúan las actuaciones para establecer si intervino otro vehículo o si el vuelco fue consecuencia de una maniobra o falla mecánica. Mientras tanto, el sector registró demoras momentáneas debido al operativo desplegado tras el siniestro.