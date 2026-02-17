El Gobierno descontará el día a los estatales que se adhieran al paro nacional

Desde la Casa Rosada confirmaron que la decisión se mantendrá en línea con medidas adoptadas en paros anteriores: los empleados públicos que adhieran perderán el día. La postura oficial es que los servicios deben garantizarse, aun en medio de la protesta.

En ese marco, funcionarios admitieron que se trabaja en un esquema logístico para asegurar la presencia del personal, especialmente en áreas sensibles del Estado.

Transporte paralizado

A diferencia de otras medidas de fuerza, esta vez el paro contará con el respaldo pleno de los sindicatos del transporte. Trenes, colectivos, subtes y taxis no prestarán servicios durante la jornada, lo que complicará el traslado de miles de trabajadores.

Desde el sindicalismo adelantaron que la paralización será total durante 24 horas, en cumplimiento con lo resuelto por la conducción nacional.

Postura de los gremios estatales

La Asociación Trabajadores del Estado confirmó que acompañará el paro con una movilización frente al Congreso. En cambio, la Unión del Personal Civil de la Nación adhirió a la medida sin convocar a marchar.

Desde ATE sostienen que la presión en la calle es clave para frenar el avance del proyecto, mientras que UPCN apuesta a una protesta sin movilización.

El eje del conflicto

El disparador del paro fue el artículo referido al régimen de licencias médicas, que generó fuerte rechazo en el ámbito sindical. Ante la presión política y mediática, el oficialismo resolvió modificar ese punto en la reunión de comisiones.

Sin embargo, para los gremios el problema no se limita a ese aspecto. También cuestionan:

Cambios en la ultraactividad de los convenios colectivos

Prioridad de convenios por empresa sobre los sectoriales

Restricciones a las asambleas en los lugares de trabajo

Consideran que estas modificaciones afectan derechos históricos y debilitan la negociación colectiva.

Camino legislativo

La estrategia oficial es aprobar la reforma con cambios en Diputados y devolverla luego al Senado de la Nación Argentina para su sanción definitiva. La intención es cerrar el trámite parlamentario en los próximos días.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca modernizar el mercado laboral, fomentar el empleo formal y reducir la litigiosidad. Desde el sindicalismo, en cambio, advierten que no generará puestos de trabajo y recortará derechos.

Internas sindicales

El paro también dejó al descubierto diferencias dentro del movimiento obrero. Algunos sectores cuestionan la falta de una movilización masiva y reclaman medidas más duras. Otros priorizan una estrategia gradual.

Estas tensiones reflejan un escenario fragmentado, en medio de una discusión que combina factores políticos, económicos y sociales.

Un escenario abierto

Con dictamen en puerta, paro confirmado y advertencias oficiales, la reforma laboral avanza en un clima de alta conflictividad. La sesión del jueves aparece como un punto de inflexión que puede redefinir el vínculo entre el Gobierno y los sindicatos en los próximos meses.