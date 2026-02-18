River sufrió, ganó y avanzó: 1-0 ante Ciudad de Bolívar en San Luis

"
River Plate debió trabajar más de lo esperado para superar a Ciudad de Bolívar, pero finalmente se impuso por 1-0 en el Estadio Único La Pedrera y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina.

River Plate tuvo que sufrir más de la cuenta, pero terminó cumpliendo su objetivo: le ganó 1-0 a Ciudad de Bolívar en el Estadio Único La Pedrera y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Fue un partido incómodo, trabado y lleno de frustración para el equipo de Marcelo Gallardo, que dominó casi todo el encuentro, manejó la pelota y generó situaciones, pero chocó una y otra vez contra la defensa rival y la figura del arquero.

Desde el inicio, River mostró su superioridad. Se paró en campo contrario, presionó alto y buscó abrir el marcador por todos los caminos. Ruberto estuvo cerca con un remate al travesaño, Matías Viña ganó de cabeza tras un córner y Juan Fernando Quintero probó varias veces desde media distancia y pelota parada. Sin embargo, nada alcanzaba.

Ciudad de Bolívar, con orden y sacrificio, resistía. Defendía con muchos hombres, cerraba espacios y apostaba a aguantar el resultado. Cada minuto que pasaba aumentaba la ansiedad del Millonario y la ilusión del equipo del ascenso.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica. River atacaba, Bolívar se defendía. Gallardo movió el banco en busca de soluciones, pero el gol no llegaba. El reloj corría y el empate parecía inevitable.

Hasta que, a los 85 minutos, apareció la jugada que cambió todo. Joaquín Freitas ingresó al área y fue derribado por Elías Martínez. El árbitro no dudó: penal para River.

Con todo el estadio en silencio, Quintero tomó la pelota, respiró hondo y ejecutó fuerte al medio del arco. Gol. 1-0. Desahogo total. Abrazo colectivo. Alivio después de una noche cargada de tensión.

Ese tanto fue suficiente para cerrar el partido y sellar la clasificación. River no brilló, no goleó, pero ganó. Y en este contexto, eso era lo más importante.

El triunfo también sirvió para dejar atrás una racha negativa, luego de las derrotas ante Tigre y Argentinos Juniors, que habían sembrado dudas en el equipo.

Ahora, el Millonario encara la semana con más tranquilidad y ya piensa en su próximo compromiso frente a Vélez Sarsfield, por el Torneo Apertura, además del cruce ante Aldosivi en la siguiente fase del certamen federal.

