Así están "las chancles" a más de 30 años de "¡Grande, pá!"

grande pa reencuentro las chancles

¡Grande, pa! es una serie de televisión argentina de comedia dramática que comenzó a emitirse en 1991 y finalizó en 1994 por la pantalla de Telefe.

El libro del programa fue escrito por Patricia Maldonado, Augusto Giustozzi, Gustavo Barrios y Ricardo Rodríguez, y fue dirigida por Víctor Stella.

La historia familiar protagonizada por Arturo Puig y María Leal, junto con Nancy Anka, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue. La serie que registró altísimas marcas de rating contaba la historia de un viudo que se encargaba, junto con la empleada doméstica, de criar a sus tres hijas, a las que apodaba las chancles.

Comenzó a emitirse en 1991 como un programa para ese verano, pero debido a su éxito se extendió por 4 temporadas, finalizando en 1994 y en 1995 el canal de las pelotas siguió emitiendo la repetición de la ficción.