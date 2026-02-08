Así están "las chancles" a más de 30 años de "¡Grande, pá!"

Las protagonistas de ¡Grande, pá! se volvieron a juntar a más de 30 años de la exitosa novela protagonizada por María Leal y Arturo Puig que se emitió por la pantalla de Telefe.
Luego de un tiempo sin verse, las chancles María Leal, Nancy Anka, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue se reunieron y compartieron un divertido momento juntas, recordando aquellos años donde protagonizaron la novela.
"Las que siempre están #grandepa #reencuentro #familia", indicó Fazzari en su posteo en su cuenta de Instagram donde reflejó las postales del lindo momento en que se volvieron a juntar las 4 recordando antiguas anécdotas.
¡Grande, pa! es una serie de televisión argentina de comedia dramática que comenzó a emitirse en 1991 y finalizó en 1994 por la pantalla de Telefe.
El libro del programa fue escrito por Patricia Maldonado, Augusto Giustozzi, Gustavo Barrios y Ricardo Rodríguez, y fue dirigida por Víctor Stella.
La historia familiar protagonizada por Arturo Puig y María Leal, junto con Nancy Anka, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue. La serie que registró altísimas marcas de rating contaba la historia de un viudo que se encargaba, junto con la empleada doméstica, de criar a sus tres hijas, a las que apodaba las chancles.
Comenzó a emitirse en 1991 como un programa para ese verano, pero debido a su éxito se extendió por 4 temporadas, finalizando en 1994 y en 1995 el canal de las pelotas siguió emitiendo la repetición de la ficción.