Adiós a una guerrera: tras un mes en terapia intensiva, murió Evelyn Esquivel

El cuadro médico era devastador: traumatismo de cráneo grave, múltiples fracturas costales, neumotórax y lesiones severas en la columna. Sin embargo, contra todo pronóstico inicial y aferrada a la vida, Evelyn resistió semanas en terapia intensiva. Hubo momentos de leve mejoría que alimentaron la esperanza de un milagro, impulsados por la fuerza de una joven que no quería rendirse.

Afuera de la sala, otra lucha se libraba en silencio. Su familia y amigos montaron una guardia de amor inquebrantable. Cadenas de oración, vigilias en los pasillos del hospital y una fe ciega en su recuperación fueron el sostén de estos 30 días de angustia. "Lo dio todo, hasta el final", es el sentimiento que hoy envuelve a sus seres queridos, quienes la acompañaron en cada pequeño avance y en cada retroceso clínico.

La crónica de la tragedia

El accidente que le costó la vida ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en el kilómetro 443, a la altura de la localidad de El Encón. Evelyn regresaba a San Juan proveniente de Córdoba junto a otras dos personas a bordo de un Peugeot 208.

Según consta en el expediente de la UFI Delitos Especiales, la joven viajaba en el asiento trasero. Un dato que los peritos consideran determinante para explicar la magnitud de sus lesiones frente a las heridas leves de los otros ocupantes, es que Esquivel no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento en que el auto mordió la banquina y comenzó a dar tumbos en una zona desértica.

La angustia del rescate

Uno de los factores que agravó el panorama fue la soledad del paraje. Tras el vuelco, los sobrevivientes vivieron momentos de desesperación a la vera de la ruta, debiendo esperar un tiempo considerable hasta que un automovilista particular pasó por el lugar, los auxilió y los trasladó hasta un puesto policial para pedir ayuda médica. Esas horas de demora fueron críticas.

Giro en la causa judicial

Con la confirmación del deceso, la situación legal de la conductora del vehículo, identificada como Mariana Daniela Páez Atencio, se complica. La causa, instruida por el fiscal Sebastián Gómez, cambiará inevitablemente de carátula, pasando de lesiones graves a una figura culposa con resultado de muerte.

La Justicia aguarda ahora los resultados finales de las pericias accidentológicas y los dosajes de alcohol para determinar si el vuelco fue producto de una falla mecánica, una mala maniobra o el cansancio de la conductora en una ruta conocida por su monotonía traicionera.